La 20ª fecha del torneo Apertura A de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia arranca desde las 15 con dos partidos.

CAI-USMA y Laprida-Huracán es la propuesta de este sábado

Este sábado desde las 15 se iniciará la 20ª fecha del torneo Apertura A, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

La jornada se iniciará con dos partidos. El líder Comisión de Actividades Infantiles actuará de local en el Estadio Municipal de Km 3 ante Unión San Martín Azcuénaga. El árbitro será Diego Bayón.

Por su parte, Huracán se presentará en el estadio Domingo Perea para verse las caras con el local Laprida. Impartirá justicia Fabio Calvi y será sin público visitante.

Cuando restan solo tres fechas para la finalización del campeonato, la CAI lidera el torneo con 45 puntos, seguido de Jorge Newbery con 41, quien es el otro equipo que lucha por el título.

La acción se completará el domingo, a partir de las 15, con cuatro partidos.

El escolta Newbery visitará al Deportivo Sarmiento, Próspero Palazzo recibirá a Argentinos Diadema, Tiro Federal hará lo propio ante General Saavedra, mientras que Petroquímica irá hasta el Estadio Municipal de Kilómetro 3 para medirse con Florentino Ameghino.

Cabe destacar que la CAI puede en esta misma fecha coronarse por anticipado, siempre y cuando le gane a USMA y que Newbery, que seguramente hará todo lo posible para estirar la definición, caiga en su visita al Pampa Zaldúa.

Programa de la 20ª fecha

SABADO 16 (15:00 - Primera)

- Comisión de Actividades Infantiles vs Unión San Martín Azcuénaga.

Arbitro: Diego Bayón.

Cancha: Estadio Municipal.

- Laprida vs Huracán.

Arbitro: Fabio Calvi.

Cancha: Laprida.

DOMINGO 17 (15:00 - Primera)

- Próspero Palazzo vs Argentinos Diadema.

Arbitro: Lucas Bres.

Cancha: Próspero Palazzo.

- Deportivo Sarmiento vs Jorge Newbery.

Arbitro: Maximiliano Selg.

Cancha: Deportivo Sarmiento.

- Tiro Federal vs General Saavedra.

Arbitro: Guillermo Díaz.

Cancha: Tiro Federal.

- Florentino Ameghino vs Petroquímica.

Arbitro: Carlos Rujano.

Cancha: Estadio Municipal.