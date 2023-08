Caleta Córdova presentó su nueva indumentaria

El Club Caleta Córdova recibió el último viernes su nueva indumentaria deportiva. La presentación se llevó a cabo en las instalaciones de la entidad portuaria, con la presencia del presidente del Ente Autárquico Comodoro Deportes, Hernán Martínez, el vicepresidente de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, Fernando Mateeff, las distintas categorías formativas, femenino, Primera y dirigentes del club ’Merlucero’.

Durante el acto de presentación, el jugador Nicolás Lanaro hizo referencia al esfuerzo institucional. "Quiero agradecerle a todo el club y fundamentalmente a cada uno de mis compañeros. Este año me tocó venir a Caleta Córdova y vi que es un club familiar, todos los trabajos que veo acá los veo reflejados en el día a día. También me tocó dirigir a las formativas, me siento parte de la institución y ver a los chicos vestidos con la nueva indumentaria me pone muy feliz".

Por su parte, el dirigente de Caleta Córdova, Miguel Parra, expresó: "Es un día importante porque creo que es la primera vez que vamos a tener una camiseta oficial y una alternativa. Agradecerle al Municipio por el acompañamiento a través de Comodoro Deportes, a la empresa Termac, que es la que se puso a trabajar con nosotros desde la primera instancia y vio el trabajo que hacemos desde la escuelita hasta la Primera división, que ahora vestirá de la misma manera con la nueva indumentaria".

Hernán Martínez, presidente de Comodoro Deportes, sostuvo que "es lindo venir a un club y ver que genera más actividades, que son necesarias para que la familia esté presente. Sabemos que Caleta Córdova es un club familiar, con identidad, y eso es gracias a sus dirigentes que llevan adelante el trabajo para que el club camine y lo hacen de forma gratuita. Y hoy lograron conseguir esta nueva indumentaria para dar un salto de calidad y estoy orgulloso por todos ellos, que saben que cuentan con el apoyo del Estado municipal", sentenció.