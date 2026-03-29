Huracán bajó a Saavedra y la CAI es único puntero

El “Globo” superó 2-1 al equipo del Parque. El “Azzurro” venció 3-2 a Palazzo y quedó como único líder del Apertura A. También ganaron Newbery, Petroquímica, Rada Tilly y Sarmiento.

Se disputó este domingo la tercera fecha del torneo Apertura A “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, Comisión de Actividades Infantiles volvió a ganar y quedó como único líder del campeonato, ya que General Saavedra, quien era el otro líder, resignó esa condición al caer de local por 2-1 ante Huracán.

Los otros ganadores del domingo fueron Jorge Newbery, Rada Tilly, Petroquímica y Deportivo Sarmiento.

La CAI, con goles de José Chacón de penal, Bayron Ortiz y Santiago Vidal, se impuso en cancha de Laprida por 3-2 ante Próspero Palazzo, que marcó por intermedio de Juan Pablo Ramos, dos veces y desde los doce pasos.

El elenco, que conducen Nicolás Segura y Andrés Silvera, terminó con diez porque fue expulsado el defensor Franco Flores a los 23’ del complemento.

Mientras tanto, Huracán bajó a General Saavedra, quien era el otro líder que tenía el campeonato. Lo venció de visitante 2-1, con goles de Thiago Fernández y Enrique Blanco. Jesús Molina descontó para el dueño de casa, que terminó con diez por expulsión de Brian Vega.

Ese resultado lo aprovechó Jorge Newbery, que en La Madriguera se hizo fuerte, y goleó 5-2 a Argentinos Diadema. Los goles del elenco, que dirige Hugo Barrientos, los anotaron Kevin Herrero, Leonardo Valdez, Fausto Viegas, Oscar Marchant y Gabriel Toledo. Los tantos de los de Kilómetro 27 fueron obra de Claudio Leguizamón y Julio Contreras.

Con esa victoria, Newbery quedó como único escolta del puntero CAI.

Además, Deportivo Sarmiento, con tantos de Elías Zupán, dos de Cristian Méndez y uno de Franco Erro, goleó 4-1 a Deportivo Portugués, que descontó a través de Lautaro Nehue.

Mientras que Rada Tilly logró su primera victoria en el torneo al derrotar de local 2-0 a Laprida, con dos tantos de Julián Pacheco, el segundo de ellos con un remate desde afuera del área. El local terminó con nueve porque fueron expulsados Kimey Marchessi y en el final Williabe Roque. Mientras que también vio la roja el jugador Brian Vivas, estando en el banco de juego.

El que también sumó de a tres fue Petroquímica, que con un tanto de Marcelo Areco, derrotó de local 1-0 a Unión San Martín Azcuénaga, que con ese resultado, quedó en el fondo de la tabla, junto con Laprida, ambos sin unidades.

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Panorama de la 3ª fecha

DOMINGO 29

- Deportivo Sarmiento 4 / Deportivo Portugués 1.

- Rada Tilly 2 / Laprida 0.

- Jorge Newbery 5 / Argentinos Diadema 2.

- CAI 3 / Próspero Palazzo 2.

- Petroquímica 1 / USMA 0.

- General Saavedra 1 / Huracán 2.

Próxima fecha (4ª)

- Deportivo Portugués vs Huracán.

- General Saavedra vs Petroquímica.

- USMA vs CAI.

- Próspero Palazzo vs Jorge Newbery.

- Argentinos Diadema vs Rada Tilly.

- Laprida vs Deportivo Sarmiento.