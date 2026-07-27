Calles anegadas por la intensa lluvia en Caleta Olivia

Luego de un soleado fin de semana que le sucedió a temperaturas invernales extremas, este lunes volvieron a desmejorar las condiciones climáticas en Caleta Olivia.

El nuevo fenómeno meteorológico fue un temporal de lluvia intensa a partir de la madrugada, motivando que se formaran grandes lagunas en las hondonadas de calles pavimentadas debido a la saturación de las bocas de tormenta generando serias dificultades para el tránsito vehicular y de peatones.

Personal de Protección Civil dispuso el corte preventivo la avenida Humberto Beghín, frente al gimnasio “Enrique Mosconi” (zona del barrio 26 de Junio) y requerir el apoyo de un camión atmosférico de una empresa de servicio particular para desagotar el área (foto).

El mismo organismo reportó que si bien hasta horas del mediodía no hubo que realizar evacuación de personas, se recibieron múltiples pedidos de ayuda desde barrios periféricos, solicitándose láminas de nylon para cubrir techos de viviendas y cerrar algunas calles de tierra donde se formaron profundas grietas.

En tanto, personal operativo y maquinaria del municipio acudió a las zonas periféricas más complicadas para realizar zanjeos para escurrir el agua que formó grandes lagunas.