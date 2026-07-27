Comisión de fomento planifica obras con Distrigas

El presidente de la comisión de fomento de Cañadón Seco, Gabriel Galarza, mantuvo una reunión de trabajo con el presidente de la empresa Distrigas S.A., Juan Carlos Berasaluce.

El encuentro tuvo como objetivo continuar avanzando en una agenda de acciones destinadas concretar nuevas obras para fortalecer la infraestructura de gas y acompañar el crecimiento de la localidad.

De la reunión también participaron el secretario general de la comuna, ingeniero Carlos Lisoni; la directora de Obras, Bárbara Romero; y el gerente zonal de Distrigas S.A., Ramón Herrera.

La Comisión de Fomento puso en valor el trabajo articulado con Gobierno provincial para para seguir dando respuestas concretas, planificando el crecimiento de la localidad y mejorando la calidad de vida de cada vecino y vecina.