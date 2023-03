Camila y su gemela Florencia estuvieron con el mismo chico el mismo día

"¿Pero juntas, juntas? ¿Los tres juntos?", preguntó Romina y la respuesta no dejo lugar a dudas.

La rubia dio la nota con una historia sobre ella y su hermana gemela. Los participantes estaban en la radio de Gran Hermano cuando recibieron un mensaje polémico y Romina leyó: "Analía de Jujuy, me enamoré profundamente del novio de mi amiga; le llené la cabeza para que se separe".

Inmediatamente Julieta y Camila se pusieron en contra de la situación: "No es por ahí", primero dijo Poggio. Por su parte Lattanzio aclaró: "Eso no se hace, no es una verdadera amiga".

Luego Marcos intervino en la conversación entre ambas jugadoras preguntando si a alguna de ellas les había pasado de enamorarse de la misma persona que estaba enamorada su amiga o hermana.

Inmediatamente Camila se rio y aclaró: "Bueno... a mí una vez me pasó, no era un novio. Pero me pasó que estuvimos con mi hermana con el mismo chico, el mismo día. La fantasía del hombre...".

"¿Pero juntas, juntas? ¿Los tres juntos?", preguntó horrorizada Romina, a lo que Camila aclaró: "No, ni a palos. Mi hermana primero estuvo con un chico y después ese mismo día estuve yo".

Nacho comparó el mensaje que leyeron el principio con la situación de Camila, y ella le refutó que no se había enamorado y lo que le suele pasar es que si su amiga se enamora, inmediatamente no puede mirar más a ese chico.