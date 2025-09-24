Camilota pidió una cadena de oración por Thiago Medina: "Necesitamos un milagro"

El estado de salud de Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, mantiene en vilo a su familia y a sus seguidores.

El joven de 22 años permanece internado en terapia intensiva en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, tras el grave accidente en moto que sufrió hace casi dos semanas.

Según informaron fuentes médicas, su cuadro es muy delicado debido a complicaciones pulmonares que obligaron a colocarlo en posición decúbito prono, una medida que se utiliza solo en los casos más críticos. En ese contexto, su hermana Camila Deniz, conocida como “Camilota”, realizó un pedido público de oración a través de sus redes sociales.

“Vengo a pedirles por favor que hagamos una cadena de oración para mi hermano. Me llamaron del hospital, necesitamos un milagro. Les ruego de corazón que recemos todos juntos”, expresó conmovida.

Desde el accidente, Thiago atravesó varias cirugías de urgencia, entre ellas la extirpación del bazo y la reconstrucción de su parrilla costal. En los últimos días, sufrió una atelectasia —colapso parcial de los pulmones— y un episodio de injuria pulmonar. El último parte médico señala que cursa esta complicación bajo tratamiento antibiótico, sin necesidad de fármacos para mantener la presión arterial, aunque el pronóstico continúa siendo reservado.

El llamado de Camilota generó una fuerte ola de solidaridad en las redes sociales. Amigos, seguidores y figuras públicas se sumaron a la cadena de oración, entre ellos Daniela Celis, expareja de Thiago y madre de sus hijas, quien pidió acompañarlo con fe en este momento crítico.

La familia, que pidió respeto por su intimidad, se mantiene unida y enfocada en la recuperación del joven, mientras miles de personas en todo el país siguen enviando mensajes de apoyo y esperanza.