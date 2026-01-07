Camiones de Vialidad Nacional abastecen a los aviones hidrantes en la Comarca Andina

Vialidad Nacional incorporó unidades de gran capacidad para garantizar el abastecimiento de agua a los aviones hidrantes que combaten los focos activos en la Comarca Andina.

En el marco del operativo desplegado para enfrentar los incendios forestales que afectan a la región cordillerana de Chubut, Vialidad Nacional sumó recursos logísticos clave para sostener el trabajo aéreo. A través del 13° Distrito Chubut, el organismo aportó dos camiones cisterna destinados al abastecimiento de los aviones hidrantes que operan desde el aeropuerto de Esquel.

Las unidades, con capacidades de 12.000 y 15.000 litros de agua, se integran a un sistema de reserva que incluye un tanque principal de 125.000 litros y otro auxiliar de 20.000 litros. Desde allí se garantiza la provisión continua de agua para los medios aéreos que intervienen en los focos del Parque Nacional Los Alerces y en las zonas de El Hoyo y Epuyén.

La incorporación de estos camiones fue solicitada por la Subsecretaría de Protección Civil de la Provincia y la Agencia Federal de Emergencias, y su tarea se mantendrá mientras resulte necesario para sostener el combate del fuego.

En paralelo, Vialidad Nacional informó que la Ruta Nacional 40, en el tramo que une Esquel con El Bolsón, presenta condiciones normales de circulación. No obstante, se recomienda extremar la precaución debido a la presencia de humo y sectores con visibilidad reducida en áreas cercanas a Epuyén y El Hoyo, particularmente en la zona de Puerto Patriada.

El estado de la traza es supervisado de manera permanente por personal vial y fuerzas de seguridad. Ante cualquier cambio en las condiciones de transitabilidad, las novedades serán comunicadas por los canales oficiales. Antes de emprender viaje, se aconseja consultar el estado actualizado de las rutas nacionales y, ante emergencias, comunicarse con el Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional.