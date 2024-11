Campaña de concientización por el Día Mundial del SIDA

Este lunes mediante conferencia de prensa, el secretario de Salud, Jorge Espíndola; la subsecretaria de Salud, Gabriela Moreno; la rectora de la UNPSJB, Lidia Blanco y las directoras generales de Políticas Públicas y Desarrollo Territorial y de Servicios Técnicos y Complementarios, Carla Sueldo y Claudia Lázaro, respectivamente, anunciaron las actividades que se realizarán en el marco del Día Mundial del SIDA.

Al respecto, Espíndola señaló que “ya comenzamos con la campaña, el día sábado con la Marcha del Orgullo y va a continuar toda esta semana con charlas finalizando el sábado 30 en la plaza de la Escuela N° 83, con la noche de testeos que incluyen una vigilia para esperar el 01 de diciembre, que es el Día Mundial del SIDA. La idea del intendente y de la Secretaría, es que las personas puedan testearse, conocer y saber para poder detener la transmisión de estas infecciones, prevenir y promocionar la salud”.

Del mismo modo, Carla Sueldo, señaló que el miércoles 27, se hará una charla sobre el rol del laboratorio en el diagnóstico de HIV”, al indicar que en dicho espacio se explicará “que los testeos no son algo complejo y no debemos tener temor”. Mientras que en alusión al lugar donde se concretará dijo “esta semana de sensibilización no podía ser en un lugar más acorde que la Universidad Pública, porque es la casa que todos tenemos en esta comunidad.

Por su parte y continuando con el programa, Claudia Lázaro detalló que “el jueves 28 vamos a estar con el conversatorio sobre vivencias positivas, del que va a participar contando su experiencia: la sociedad civil RAJAP - Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos – y Convivir. El viernes 29 vamos a tener el conversatorio del Servicio de Prevalentes que tiene por objetivo contar como trabajan los dispositivos de prevención combinada, que permiten llegar a los diagnósticos tempranos. Culminamos –expresó-, el sábado desde las 18 horas, con distintos atractivos como clases de zumba, comerciales y la presencia del cantante local Charly Amado”.

ACOMPAÑAMIENTO DE LA UNPSJB

Por su parte, la rectora de la Universidad local, Lidia Blanco puso en valor este tipo de acciones conjuntas y resaltó que detrás de esta propuesta “hay un objetivo muy ambicioso del sistema de salud local, que acompaña los lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud y ONU SIDA que es, nada más y nada menos, que pensar en la posibilidad de disminuir o poner fin a la epidemia de esta enfermedad”.

“Desde este lugar, la Universidad ofrece y pone a disposición, voluntarios que son estudiantes de la carrera de Medicina y Enfermería, que van a estar monitoreando, ayudando y acompañando todo este programa de sensibilización porque lo que queremos es llegar a todos los integrantes de la comunidad, para que a su vez difundan en los contextos familiares y que, entre todos, podamos sumar a esta campaña tan importante que encara hoy el Municipio local, a través de la Secretaría de Salud”.