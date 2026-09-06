Campra fue imparable en el "Eusebio Marcilla"

Se impuso este domingo en la sexta fecha del campeonato argentino de Fórmula Nacional, que se corrió en Junín.

Con un día soleado y un marco de público, la 6ª fecha del Campeonato Argentino de la Fórmula Nacional disputó la segunda carrera del fin de semana en el Autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín, donde Tomás Campra con el monoplaza #2 del Giavedoni Motorsport cerró un fin de semana perfecto. El sábado el piloto de Las Varillas, Córdoba, se quedó con la pole y con la final del sábado mientras que el domingo por la mañana logró el triunfo en la segunda competencia luego de una gran batalla con Benjamín Squaglia.

En la largada, Milton Cudina y Benjamín Squaglia fueron por la punta y el que ganó la pulseada fue Benjamín, que se apoderó del liderazgo. A todo esto, Tomás Campra conseguía un espacio para meterse en el segundo puesto. Quién sufría era Alejandro Guttlein, que hacía un semi trompo que lo dejaba relegado en la carrera.

El gran avance en las primeras vueltas lo hacía Bautista Della Santina (Della Santina Competición) que se metía en el tercer puesto con el auto #118, seguido por Milton Cudina (Cudina Competición) que caía del primer al cuarto lugar. En las siguientes dos vueltas, Campra pasó a ser el nuevo puntero tras una notable maniobra sobre Squaglia.

Mientras que Della Santina, Cudina, el debutante Sobles y Faccioli daban el espectáculo del domingo peleando por el último escalón del podio, dejando todo en cada maniobra.

En la vuelta 11, Squaglia fue en busca de Campra y lo consiguió ya que por algunos metros fue el líder, pero se pasó en la curva previa a la recta principal y el cordobés recuperó con una tijera el primer lugar.

Fue victoria del subcampeón argentino 2025 Tomás Campra completando las 15 vueltas con un tiempo de 22m58s179/1000 a una velocidad promedio de 166,083 km/h. Este fue el triunfo Nº8 para Campra en “La Fábrica de Talentos”. Segundo terminó Benjamín Squaglia con el monoplaza #7 del Fauro Sport y tercero fue Renzo Sabatini con el monoposto #36 del Ferreira Motorsport.

Los diez primeros de la carrera del domingo los completaron Milton Cudina (Cudina Competición), Bautista Faccioli (MR Racing), Alejandro Guttlein (Giavedoni Motorsport), Bautista Della Santina (Della Santina Competición), Manuel Costan (Pieraligi Sprint), Santino Roberi (Buenos Aires Racing) y Luciano Sobles (Alessandrini Motorsport).

Tomás Campra, ganador de la Carrera 2 de la Fórmula Nacional en Junín, dijo: “Logramos un nuevo triunfo que fue importante para seguir sacando diferencias en el torneo en una carrera que tuvo muy peleada con Benjamín Squaglia. Sabemos que tenemos que seguir así junto al Giavedoni Motorsport y pensar en las últimas fechas para la definición del torneo”.

El campeonato de la Fórmula Nacional luego de la sexta fecha tiene a Tomás Campra (Giavedoni Motorsport) con 232 puntos, Renzo Sabatini (Ferreira Motorsport) con 152, Bautista Faccioli (MR Racing) con 130, Benjamín Squaglia (Fauro Sport) con 107 y quinto Alejandro Guttlein (Giavedoni Motorsport) con 82.