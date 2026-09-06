Verriello logró un gran triunfo en el Top Race

Con Fiat Cronos, ganó la séptima final de la temporada que se corrió en el autódromo juninense “Eusebio Marcilla”.

El domingo al mediodía se corrió la séptima final del año del 32º Campeonato de Top Race YPF Energía Argentina en el autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín con un Diego Verriello como gran protagonista con el Fiat Cronos #101 del Octanos Competición. El marplatense tuvo un notable avance desde atrás para alcanzar así su segundo triunfo en el año y el cuarto en la categoría .

En la largada de la carrera, Nereo Queijeiro junto a Juan Pablo Traverso lucharon por el primer puesto en recta principal, teniendo como golpe de escena a Nereo, ya que el piloto de Lomas del Mirador se despistaba perdiendo posiciones. Ayrton Gardoqui que estaba dentro de las primeras tres filas, ingresaba a boxes por problemas en el Fiat Cronos #22 del Octanos Competición. Luego el piloto de Río Gallegos recibía una penalización de pase y siga cayendo en el clasificador.

Adelante se presentaba una intensa lucha entre los pilotos del Octanos Competición. Diego Verriello, que desde el segundo lugar buscaba superar a Juan Pablo Traverso, que durante seis vueltas estuvo como líder, definiéndose en cada centímetro de la pista. Encarando la séptima vuelta, el piloto de San Nicolás con el Fiat Cronos #17 perdía el liderazgo y hasta el segundo puesto con Marcelo Ciarrocchi. Atrás desde el cuarto puesto Juan Pablo Alé lograba achicar diferencias y quedar cerca del podio.

En la undécima vuelta, Traverso se recuperaba y superaba a Ciarrocchi por el segundo lugar. Mientras que en el siguiente giro salía el primer auto de seguridad del domingo ya que Alé hacía un trompo tras intentar superar a Ciarrocchi.

En la vuelta 14, se reanudaba la carrera con Lautaro Lanci sorprendiendo a todos ya que conseguía avanzar sobre Mariezcurrena y Traverso para ser así el nuevo tercero. Cabe destacar que Traverso tenía algunos inconvenientes que le hizo perder performance en el auto.

Llegó la bandera a cuadros y Diego Verriello cantó victoria con el Fiat Cronos #101 del Octanos Competición completando las 17 vueltas con un tiempo de 27m29s015/1000 a una velocidad promedio de 164,965 km/h. Marcelo Ciarrocchi con el Ford Mondeo #40 del Halcón Motorsport terminó segundo a 1.699/1000 y tercero Lautaro Lanci con el Lexus #88 con el Borda Racing Team. El piloto de Salto, Buenos Aires, sumó su primer podio en el Top Race.

Nereo Queijeiro (Fiat Cronos #105 – Octanos Competición) y Pedro Mariezcurrena (Fiat Cronos #133 – Octanos Competición) quedaron entre los cinco mejores de la final.

Carlos Guttlein (Guevara Competición), Andrés De Vega (LFB Racing Team), Adrián Hamze (Octanos Competición), Alejandro Irazusta (LFB Racing Team) y Ayrton Gardoqui (Octanos Competición) completaron los diez primeros puestos.

Diego Verriello, ganador del Top Race en Junín, expresó: “Este fin de semana viví un gran momento en el Top Race luego de no poder redondear las carreras en las últimas fechas. Hoy en la final se nos dio junto al Octanos Competición y logramos una victoria muy importante para achicar diferencias con nuestros principales rivales en el campeonato. Fue un gran triunfo para todo el equipo”.