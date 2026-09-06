Ponce de León festejó en Junín su segunda victoria consecutiva

El experimentado piloto juninense se quedó este domingo con la séptima fecha del campeonato de TC2000. Rossi y Ciarrocchi fueron sus escoltas.

En un domingo con sol, bajas temperaturas y buen marco de público, se disputó la séptima final del año del 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina en el autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín, donde Gabriel Ponce de León con el Toyota Corolla Cross #32 del Corsi Sport se quedó con la victoria luego de una certera estrategia en el cambio de neumático que definió el podio en el regreso de los SUV de 500 hp de potencia al trazado bonaerense. Esta fue la segunda victoria en el año, segunda consecutiva, y la Nº28 en la categoría para el juninense que se quedó con un carrerón del TC2000 en el regreso de los SUV más potentes de Argentina al trazado bonaerense.

La carrera tuvo de todo. Primero Vivian tuvo que largar desde boxes el no salir a tiempo de los boxes para la grilla al sufrir la pinchadura de uno de los neumáticos. Después, al cumplirse la primera vuelta Rossi tuvo que entrar a boxes a solucionar un problema en el tren trasero del SUV. Dos protagonistas del torneo que tuvieron un comienzo difícil.

En la punta, Marcelo Ciarrocchi con el Fiat Pulse dominaba sobre Franco Morillo y Lucas Carabajal. El chaqueño en una notable maniobra logró superar a Aldrighetti y a Stang para meterse en el último escalón del podio. Hasta ese momento, se venía dando una vibrante carrera y todavía faltaba que los pilotos ingresen hacer el cambio de neumático.

En el minuto 15 de carrera se abrió la ventana para que los autos entren para cambiar una de las gomas delanteras. Los primeros fueron Vivian, Yankelevich y Ponce de Leon, luego ingresaron Carabajal, Stang, Aldrighetti y Rossi, que venía avanzando luego del retraso en el principio de la competencia.

A 14 minutos para el final, llegó el turno de Marcelo Ciarrocchi. El equipo lo devolvió rápido a pista, muy justo por delante de Ponce de León que venía ganado posiciones gracias a la estrategia de ser uno de los primeros en entrar y a lo veloz que fue el Corsi Sport para cambiar el neumático. “El Chelo” aguantó lo que pudo en la curva 1 sin embargo, Ponce ejecutó una gran maniobra por adentro al venir más rápido que el cordobés y logró superarlo ante el delirio y el festejo de su público.

A partir de ese momento, Ponce de León se aferró en el liderazgo seguido por Ciarrocchi mientras que atrás Rossi lo pasó a Aldrighetti por adentro al final de la contra recta para ser tercero. “El Misil” no se conformó y fue por más. El de Del Viso le descontó diferencias al “Chelo” y cuando estaban por entrar a la última vuelta superó al Fiat Pulse para quedarse con el segundo lugar. Tremenda recuperación de Rossi para defender la cima del torneo.

Llegó la bandera a cuadros y fue triunfo de Gabriel Ponce de León completando las 25 vueltas con un tiempo de 37m13s615/1000 a una velocidad promedio de 179,455 km/h. De este modo, el juninense repitió la victoria conseguida en el Gran Premio Coronación 2025 el pasado 21 de diciembre de 2025 en este circuito. Segundo terminó Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross GR-S #1 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA a 1.013/1000 mientras que tercero quedó Marcelo Ciarrocchi con el Fiat Pulse #25 del ATR Racing a 4.370/1000.

Facundo Aldrighetti con la Honda ZR-V #83 y Figgo Bessone con la Honda ZR-V #88 terminaron cuarto y quinto respectivamente con los SUV del equipo Honda YPF Racing. El representante de Alta Gracia, Córdoba, regresó con un buen desempeño en Junín.

Lucas Carabajal (VW Nivus #81 – Halcón Motortsport), Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross GR-S #162 – Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA), Nicolás Palau (VW Nivus #96 – Halcón Motorsport) y Franco Vivian (Chevrolet Tracker #57 – YPF Elaion Auro Proracing) completaron las principales posiciones de la carrera.

Gabriel Ponce de León se mostró luego muy contento por esta nueva victoria. “Feliz y contento por todo lo que logré hoy. Tenemos que seguir trabajando para ser los mejores y junto al Corsi Sport no vamos a bajar los brazos. Todos pusimos el ciento por ciento para lograr esta victoria ante el público de Junín. Es único lo que conseguí. Esta fue una de mis mejores victorias".

Con 7 fechas cumplidas, el 47º Campeonato de TC2000 YPF Energía Argentina tiene como líder a Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 128 puntos, segundo está Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 97, tercero Gabriel Ponce de León (Corsi Sport) 89, cuarto Franco Vivian (YPF ELAION AURO Proracing) con 87 y quinto Franco Morillo (YPF Elaion Auro Proracing) con 76.

El mejor de la Copa Rookie fue Figgo Bessone con la Honda ZR-V #88 mientras que en el torneo el nuevo líder es Lucas Carabajal (VW Nivus #81 – Halcón Motorsport) con 28 puntos, segundo Benjamín Squaglia (Fiat Cronos #86 – ATR Racing) con 23, tercero Valentín Yankelevich (Toyota Corolla Cross GR-S #5 – Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA) con 21, cuarto Tomás Fernández (Nissan Kicks Play #11 – Pfening Competición) con 21 y quinto Nicolás Palau (VW Nivus #96 – Halcón Motorsport) con 21.