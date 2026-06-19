Capacitación, innovación y crecimiento en Rada Tilly

Las capacitaciones serán facilitadas por la consultora Humma RH y se desarrollarán entre el 27 de junio y el 3 de octubre a través de diez encuentros orientados a potenciar el desarrollo de los negocios locales en un contexto de transformación permanente. La inscripción es libre y se difundirá a través de las redes y sitio web del municipio.

La propuesta abordará temas vinculados a la mentalidad emprendedora, modelos de negocio, ventas consultivas, marketing digital, inteligencia artificial aplicada al comercio, estrategias de comercialización, finanzas, costos, aspectos impositivos y planificación para el crecimiento sostenible.

A través de actividades prácticas y espacios de intercambio, el programa busca acompañar a comerciantes y emprendedores en los procesos de adaptación que exige un escenario económico cambiante, incorporando herramientas que les permitan fortalecer su competitividad y proyectar el crecimiento de sus emprendimientos.

“Hoy los comerciantes y emprendedores enfrentan desafíos cada vez más complejos. Los cambios en los hábitos de consumo, la transformación digital y el contexto económico exigen nuevas herramientas y nuevas formas de pensar los negocios. Por eso impulsamos este programa, para acompañar al sector privado con capacitación de calidad y generar condiciones que permitan sostener y proyectar la actividad comercial local”, señaló el secretario de Deporte, Turismo y Desarrollo Económico Local, Jorge Mérida.

“Rada Tilly Impulsa” es una política pública pensada para fortalecer el entramado económico de la ciudad, acompañando a quienes invierten, generan empleo y apuestan por el crecimiento local.

“Queremos brindar herramientas que permitan innovar, adaptarse y aprovechar nuevas oportunidades. El programa forma parte de una política pública integral creada a partir de la ordenanza impulsada por el Poder Ejecutivo Municipal y aprobada recientemente por el Concejo Deliberante”, recordó el funcionario.

La normativa contempla tres ejes de trabajo: alivio fiscal, capacitación y desarrollo comercial, y regularización administrativa, con el objetivo de fortalecer la actividad económica local y promover la formalización de los comercios.

Entre los beneficios previstos se incluye la bonificación de nuevas habilitaciones comerciales y sus renovaciones por el plazo de un año desde la sanción de la ordenanza, además de incentivos para contribuyentes que hayan mantenido un cumplimiento regular de sus obligaciones durante los últimos tres años.