Capitanich: "La Corte juega para Juntos por el Cambio"

El gobernador chaqueño apuntó contra dirigentes de su espacio que votaron la designación de Rosatti y Rosenkrantz. Palos a sus pares que no firmaron el juicio político.

El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, aseguró que "ningún" mandatario provincial puede convalidar un fallo que "agudiza las asimetrías del país". Si bien evitó hacer cuestionamientos particulares, se diferenció de sus pares que no acompañaron el pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema impulsado por el presidente Alberto Fernández y sostuvo que "la defensa del federalismo tiene que ser a ultranza". Además, les recriminó a dirigentes del Frente de Todos su “complicidad” en la designación de los jueces del máximo tribunal, al cual acusó de “hacer política partidaria”

“Dos miembros de la Corte fueron designados por decreto y después el Senado, obviamente a mi modo de ver de una manera vergonzosa, los han convalidado, muchos de nuestro espacio. Es absolutamente necesario entender que algunos miembros de nuestro espacio, fueron cómplices para designar a esos jueces y en definitiva hoy son los que políticamente actúan de la manera que actúa”, sostuvo este martes en declaraciones a AM 750 y en alusión de la llegada al cuerpo de su titular, Horacio Rosatti, y de Carlos Rosenkrantz

Las expresiones en medio de la polémica instalada hacia el interior del peronismo por la negativa de los gobernadores de San Juan, Santa Fe y Entre Ríos, Sergio Uñac, Omar Perotti y Gustavo Bordet, a firmar la iniciativa propuesta por el Ejecutivo contra los magistrados de la Corte.

“Vamos a defender a nuestras provincias argentinas así seamos uno, tres, cinco o diez. Pero, ¿saben una cosa? En la República Argentina hay gobernadores que defendemos los intereses de nuestras provincias, que no somos genuflexos, que no nos dejamos dominar por diatribas, injurias ni nada del mundo”, señaló y remarcó que si bien no se involucra “en las decisiones de otros colegas”, cree que “la defensa del federalismo tiene que ser a ultranza”.

En tanto, el chaqueño reafirmó sus críticas al Poder Judicial y reiteró que “la Corte juega para Juntos por el Cambio y ni siquiera disimulan. Hacen política militante, son independientes pero del oficialismo de la República Argentina. Esto de darle más recursos a la Ciudad de Buenos Aires es un criterio antojadizo y ahora la Corte quiere convalidarlo. Es algo que no puede ser aceptado por ningún gobernador. Se legitima la agudización de las asimetrías del país", enfatizó.

Fuente: Letra P