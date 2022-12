Cappa, que casi sale campeón con Huracán, no cree que Messi sea el mejor

La clasificación de Argentina a la final del Mundial de Qatar 2022 generó una completa emoción en el pueblo albiceleste. Sin embargo, desde España, el entrenador Ángel Cappa buscó ser cauteloso y sostuvo que aún "no se consiguió nada", pero valoró lo que se logró hasta el momento.

"Se ha conseguido llegar a la final de un Mundial, se ha conseguido jugar bien y se ha conseguido llenar de emoción a un pueblo. Se ha conseguido mucho. Después, bueno, las finales se ganan o se pierden, a veces por detalles, pero ya Argentina ha llegado a varias finales con estos jugadores", manifestó el DT en diálogo con El Programa de Ortega de Radio Marca.

Posteriormente, el hombre de 76 años dio su opinión acarca del rendimiento de Lionel Messi, comparándolo con algunos de los mejores futbolistas de la historia: "Messi tiene la quinta corona del fútbol mundial con absoluto merecimiento. Después de Di Stéfano, Pelé, Cruyff y Maradona está Messi y este Mundial le consagra como tal".

Además, recordó la jugada de la Pulga en el tercer gol argentino ante Croacia: "En la jugada de Messi, que gambetea a uno de los defensores más eficaces del Mundial, tiene el tiempo necesario para levantar la cabeza y ver a Alvárez y darle la pelota. Eso va a quedar para siempre. Dentro de un tiempo no nos vamos a acordar de cuántos goles hizo Messi, pero de esa jugada te vas a acordar siempre".

Sin embargo, el oriundo de Bahía contradijo la opinión de Lionel Scaloni, quien afirma que Leo es el mejor de todos los tiempos. "Me parece una exageración porque seguramente Scaloni no vio jugar a Cruyff, a Di Stéfano y más jugadores. No se puede decir eso porque uno tiene una visión limitada. Que es el mejor de este momento y de esta generación no tengo dudas, pero de la historia no. La historia es muy grande y muy amplia", sentenció.