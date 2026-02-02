Caputo confirmó que postergarán el nuevo IPC "hasta que la desinflación esté consolidada"

El ministro de Economía se refirió a la renuncia del exititular del INDEC Marco Lavagna. Según dijo, fue "en buenos términos" y se debió a diferencias en la implementación del nuevo IPC.

El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que las diferencias sobre el plazo de implementación del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) motivó la renuncia del ahora extitular del INDEC, Marco Lavagna, y afirmó que el nuevo método de cálculo, que se iba a estrenar en febrero, se postergará "hasta que el proceso de desinflación esté consolidado".

La salida de quien fuera titular del organismo de estadísticas y censo de la Nación generó sorpresa este lunes. El economista del Frente Renovador dejó su cargo luego de seis años, tras haber asumido en 2019 de la mano del Frente de Todos.

En una carta difundida a los trabajadores, Lavagna no profundizó en los motivos de su alejamiento, aunque fuentes oficiales confirmaron a Ámbito que se debió a las diferencias con el titular del Palacio de Hacienda respecto a los tiempos de implementación del futuro índice inflacionario.

Caputo no esquivó la pregunta al acudir a una entrevista con el programa Pan y Circo de Radio Rivadavia. "Renunció porque se ha estado trabajando en la nueva metodología del INDEC y Marco (Lavagna) tenía como fecha implementarlo ahora. Con el Presidente siempre tuvimos la visión de que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación este consolidado", explicó, hecho que aún no se concretó.

En ese sentido, explicó que cuando se trazaron los tiempos de implementación, la inflación descendía a un ritmo que podía hacer prever que el proceso iba a estar consolidado para este año. "En mayo, cuando estábamos en 1,5%, podíamos pensar que para enero íbamos a estar mejor", dijo el Ministro, pero "el ataque político tuvo implicancias en el riesgo país y la inflación".

Desde ese momento para acá, la evolución de los precios "pegó un salto", dijo Caputo. Por ese motivo, con el mandatario Javier Milei decidieron postergar los cambios "hasta que el proceso de desinflación esté consolidado".

Tal como informó Ámbito, la medición en base a la ENGHo 2017/2018 está lista desde fines de 2024. Pero Lavagna decidió esperar a que pasen las elecciones de medio término para que una aceleración de precios no condicionara el escenario político. Habiendo pasado este tramo, el equipo del INDEC decidió que la medición actualizada de inflación se realizara a partir de este año.

Si bien durante 2025 el impulso de la inflación llegó de la mano de los servicios, el amperímetro no se movió lo suficiente como para que se genere un "recalentamiento" sustantivo del dato. Tal es así que, la medición del economista de la Universidad Torcuato Di Tella, Martín González Rozada, se ubicó en el 33,6%, comparado con el valor de 31,5% que cerró INDEC en base a la ENGHo 2003/2004.

El arranque de este nuevo cálculo, según anticiparon hace meses del Instituto Estadístico, debía ser el próximo martes 10 de febrero, cuando se conocerá la inflación mensual de enero 2026. Sin embargo, tal como confirmó Caputo, ahora deberá esperar. "Cambiarlo en el momento en que estás haciendo que todo caiga (...), cuando eso pase del otro lado van a decir que la inflación no cayó por el trabajo que hicimos sino por cambiar el índice", se defendió.

El nuevo IPC prevé que las divisiones que tengan un mayor peso en el índice serán las de vivienda -que contiene servicios públicos-, transporte y comunicaciones. Respecto a futura medición, el ministro aseguró que "da prácticamente igual" que el año pasado. "Marco (Lavagna) corrió los números y daba prácticamente lo mismo. Diciembre daba un poquito más abajo el nuevo. Enero lo mismo", dijo.

Respecto a la salida, aseguró que la salida "fue acordado" y se fue "en muy buenos términos". En cuanto al reemplazo, anticipó que será Pedro Lines. "Es el número dos. Un funcionario de excelente trayectoria e intachable. Es el reemplazo definitivo. Está en el INDEC desde hace muchísimos años", aseguró.

En ese sentido, Caputo reafirmó que continuará el mismo método de medición hasta que se consolide la caída de la inflación. "Estamos confiados que la inflación va a caer y no queremos dar lugar de que ocurrió porque tocamos el índice", reiteró.