Cardenal Becciu, condenado por fraude, renuncia a participar en el Cónclave

Becciu, de 76 años, emitió una declaración a los medios en la que expresó: "Por el bien de la Iglesia, a la que he servido y continuaré a servir con fidelidad y amor, así como para contribuir a la comunión y serenidad del cónclave, he decidido obedecer como siempre he hecho a la voluntad del papa Francisco y no entrar en el cónclave a pesar de seguir convencido de mi inocencia".

Esta decisión se produce tras la congregación general de cardenales celebrada ayer, lunes, donde se fijó el inicio del Cónclave para el próximo 7 de mayo. En reuniones previas, el secretario de Estado, Pietro Parolin, había presentado documentos firmados por Francisco que indicaban la inelegibilidad de Becciu para participar en la votación.

Aunque Becciu participa en las congregaciones generales, el Vaticano lo contabiliza como no elector al tener más de 80 años, a pesar de que la información inicial de la nota indicaba lo contrario.

Angelo Becciu fue condenado formalmente en 2023 a cinco años y seis meses de prisión por un tribunal penal del Vaticano por su implicación en un escándalo financiero.

Este escándalo incluyó la compra de un edificio en Londres y la realización de donaciones cuestionables a una asociación vinculada a su hermano. En 2020, el Papa Francisco ya le había retirado sus "derechos asociados al cardenalato" al destaparse el caso.