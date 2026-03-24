Cardenal Samoré: incautan armas y municiones a dos argentinos

Operativos de Aduanas de Chile y Carabineros detectaron material bélico oculto en vehículos y un cargamento sin registro sanitario en un camión. Hubo detenciones y secuestro de los elementos.

Una serie de controles realizados por personal de Aduanas de Chile, en conjunto con Carabineros, en el paso fronterizo Cardenal Samoré derivó en la incautación de armas de fuego, municiones y mercadería ingresada de manera irregular.

Uno de los procedimientos más relevantes se produjo durante la fiscalización de una camioneta proveniente de Buenos Aires con destino a Puerto Varas. En el interior del vehículo, los agentes detectaron 161 municiones calibre .22 sin percutar, ocultas entre el equipaje. El hallazgo motivó la inmediata incautación del material y la detención de los ocupantes.

En el mismo complejo fronterizo se desarrollaron otros controles sobre vehículos con patente argentina que intentaban ingresar a Chile. En esos operativos se encontraron cuatro municiones calibre 12, ocho municiones calibre .22, un revólver calibre .38 y un pistolón calibre 14.

Según se informó, todos los elementos fueron retirados de circulación y puestos a disposición de la autoridad competente. Los hallazgos corresponden a cuatro procedimientos distintos, enmarcados en controles focalizados a partir de perfiles de riesgo.

La administradora de Aduanas de Osorno, Olga Oyarce, explicó que estas tareas responden a estrategias de fiscalización que permiten detectar mercancías ilegales o sujetas a control, como las municiones.

Las armas y municiones fueron incautadas por infringir la Ley 17.798 sobre control de armas y explosivos vigente en Chile, que regula el ingreso y transporte de este tipo de elementos.

En paralelo, en otro procedimiento realizado en el mismo paso fronterizo, se detectó un cargamento de contrabando compuesto por 819 unidades de ungüentos y cremas faciales. Los productos eran transportados en un camión sin los registros sanitarios correspondientes.

La mercadería estaba oculta en cajas bananeras y mezclada con la carga del transporte, presuntamente para evadir los controles. Ante la falta de documentación y autorización sanitaria, los productos fueron incautados y se inició el procedimiento administrativo correspondiente.

Desde Aduanas indicaron que estas acciones forman parte de fiscalizaciones permanentes en el complejo Cardenal Samoré, uno de los principales pasos fronterizos entre Argentina y Chile, donde se refuerzan los controles para prevenir el ingreso de armas, municiones, contrabando y mercancías sin autorización sanitaria.