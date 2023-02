Carlos Alcaraz es el nuevo campeón del Argentina Open

El tenista español Carlos Alcaraz inscribió su nombre en la nómina de campeones del Argentina Open, al imponerse este domingo en la edición número 23 en forma consecutiva, tras vencer en la final al británico Cameron Norrie por 6-3 y 7-5.

Alcaraz, segundo en el ránking mundial de la ATP, protagonizó una semana fantástica en el Argentina Open y derrotó sucesivamente a los serbios Laslo Djere (57) y Dusan Lajovic (90), a su compatriota Bernabé Zapata Miralles (74) y en la final al británico Cameron Norrie (12) por 6-3 y 7-5.

El español no jugaba desde septiembre del año pasado cuando conquistó el US Open, su primer y por el momento único título de Grand Slam, ya que sufrió un par de lesiones que lo mantuvieron inactivo hasta el miércoles de la semana pasada cuando debutó en el ATP porteño ante el serbio Djere.

"Es un momento muy feliz para mí. Primer torneo después del US Open, venir acá y jugar en este nivel... me siento muy contento y satisfecho. No me lo esperaba, la vuelta a la competición nunca es fácil después de estar cuatro meses parado. Estoy muy contento por el nivel que mostré desde el primer partido", expresó el flamante campeón.

"Soy un chico competitivo, lo tengo en la sangre y se ha demostrado. Ser número 1 es una motivación muy grande, pero intento no ponerme esa presión. Ganar títulos siempre es bonito y eso es a lo que voy en 2023. Aparte del título, me llevo el cariño que recibí desde el primer momento, es único. Sentirme como en casa es super especial. Uno nunca sabe (por un posible regreso), después de esta gran semana, veremos", sentenció el tenista español.