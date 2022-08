Carlos Melconian, Pedro Saborido y Gabriel Rolón en el lunes de Feria 

En otra exitosa jornada de la Feria del Libro más importante del interior del país, las familias comodorenses este domingo acompañaron con gran concurrencia las diversas propuestas culturales y artísticas que se desarrollaron en las distintas salas y sedes. Con la organización del Municipio local, se vivió una feria plural donde niños, jóvenes y adultos disfrutaron de cada actividad.

El Centro de Información Pública (CIP) albergó a cientos de pequeños que se acercaron acompañados de sus padres, donde participaron de los talleres, estación de colores, creación de historieta y maquillaje. La socióloga y docente Natalia Aruguete expuso sobre la presentación del libro “El delito televisado: cómo se producen y consumen las noticias sobre inseguridad y violencia en Argentina”.

El cine teatro Español fue el epicentro para las dos funciones del grupo infantil Nilocos. Por su parte, el humorista y youtuber, Pedro Rosemblat (foto), expuso por tercera vez en la Feria del Libro, donde brindó la charla “Un @arroba ya pronto serás. La discusión política en tiempos de redes sociales y plataformas digitales”, en el Café Cultural.

Al ser entrevistado, destacó que la de Comodoro “es la única feria del país en la cual me invitaron tres veces, así que por lo pronto eso me predispone de la mejor manera; no solamente me reciben bien, sino que me vuelven a invitar y dan ganas de venir”.

En la previa de su charla, Rosemblat explicó que “estoy muy contento y entusiasmado también, durante dos años esto estaba imposibilitado de hacerse, recorrer el país y tener contacto con la gente y no hay nada más lindo que poder recorrer el país hermoso que tenemos con mi trabajo”.

La tercera jornada cerró con el show de stand up de Sergio Gonal y la presentación musical de la banda local “De Santo Nada”.

EXPOSITORES NACIONALES, CIRCO Y MUSICA

Este lunes continuarán las propuestas recreativas, lúdicas, literarias, charlas y ponencias de libros. Para las 15 se espera la presentación del economista Carlos Melconian, quien fuera presidente del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, con la charla "El último año y medio de este gobierno. Cómo se llega y cómo se sigue”, en el Hotel Lucania Palazzo y con entradas gratuitas anticipadas.

Otro de los platos fuertes más esperados se dará a las 16 con el psicólogo Gabriel Rolón, quien expondrá sobre su libro “El Duelo” en el Teatro Español. Cabe aclarar que las entradas anticipadas para su presentación se agotaron rápidamente, por lo cual se decidió que su charla será transmitida por las redes sociales del Municipio y de la Feria del Libro.

Desde las 18 habrá espectáculo de circo y humor para la niñez "Cosa e'mandinga", en el Centro de Información Pública (CIP).

A las 19 estará la charla "Conurbano, Peronismo, Maradona y coso", de Pedro Saborido + Miguel REP, en el auditorio del Centro Cultural, otra de las presencias esperadas.

A partir de las 20 comenzarán los shows musicales en el Café Cultural, con “Tango por Dos”, Lucas Ynayado y Jorge Cid. El cierre de la jornada será a partir de las 23 con el grupo “Karicia”.

Para más información, el cronograma de actividades se encuentra disponible en el sitio web https://cultura.vivamoscomodoro.gob.ar.