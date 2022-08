Carrió, Morales, los negocios con Larreta y el Correo de Macri

Lejos de poner fin a la discusión, Elisa Carrió reavivó la interna de Juntos por el Cambio. Desde el espacio, volvieron a contestarle. Y esta vez, agitaron el fantasma de llevarla de patitas ante la Justicia. El más contundente fue Gerardo Morales, en una serie de mensajes de WhatsApp que se hicieron públicos: "Querés romper Juntos por el Cambio, sos la Cristina Kirchner de JxC", la acusó el presidente de la Unión Cívica Radical. Desde el entorno de ambos buscaron luego bajar los altísimos decibeles asegurando que "hay puentes de diálogo".

“La imbecilidad, según la Real Academia, es la absoluta falta de entendimiento. Lo que causa escándalo no es el mensajero ni su tono, es su estilo ‘poco patriarcal’. Lo que causa escándalo es la verdad. Besos”, sentenció Carrió en su cuenta de Twitter.

“Hola Lilita. Vos no sos más decente que yo. Vivo en la casa de mi mujer. Te invito que los dos demostremos lo que tenemos y cómo lo hicimos", le escribió luego el jujeño. La acusó de tener una “mirada bastante unilateral sobre la honestidad” y chicaneó hacia adentro de su espacio: “¿Por qué no hablás del Paseo del Bajo y de los negocios de la Ciudad? ¿Por qué no hablás del tema del Correo de Macri? ¿O de cómo manejaron durante nuestra gestión el crédito tomado al FMI y cómo se fugaron las divisas y quiénes se hicieron ricos?".