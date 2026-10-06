Casas sobre el cuerpo, historias en la calle

Estudiantes del Profesorado de Artes Visuales del ISFD 806 realizaron “Casas Andantes” en Alsina y Vélez Sarsfield. La intervención reunió personajes que llevaron distintas viviendas como parte de su identidad.

Una casa de la infancia, una marina, otra gótica o extraterrestre. Esas fueron algunas de las construcciones que tomaron forma sobre los cuerpos de estudiantes del ISFD 806 durante “Casas Andantes”, una intervención realizada el sábado 3 de octubre, a las 13, en Alsina y Vélez Sarsfield.

La propuesta surgió en el espacio de Arte Público de cuarto año del Profesorado de Artes Visuales, con las profesoras Carolina Barrientos y Cintia Blanco. Cada estudiante creó un personaje que cargó simbólicamente una casa, a partir de una búsqueda sobre las relaciones entre vivienda, identidad y pertenencia.

El vestuario, la escultura, el maquillaje y la performance fueron los recursos utilizados para expresar esas ideas. Las casas reunieron sentidos vinculados con el refugio, la memoria, el deseo, el territorio y también con aquello que una persona lleva consigo como una carga. Ese trabajo dio forma a personajes pensados para habitar el espacio público e interactuar con quienes lo transitan.

Entre las creaciones hubo casas de pajaritos, una oriental, una inspirada en el hornero y otras de carácter histórico. La variedad de formas permitió explorar distintas maneras de representar un hogar y las historias que puede contener.

La elección del lugar también formó parte de la obra. Las casas de pajaritos ubicadas en el bulevar de Alsina y el mural inspirado en el Barrio de Pajaritos ofrecieron un vínculo con las expresiones artísticas que ya habitan ese sector de la ciudad. A través de ese encuentro, la intervención buscó ponerlas en valor y construir un diálogo entre las obras.

El Taller de Fotografía del profesor Néstor Morey participó con el registro de la actividad. La jornada reunió así distintas prácticas de formación artística en una propuesta abierta a la comunidad, con la calle como espacio de encuentro.