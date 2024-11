Casella y Pernía vencieron en el TCR South America

El TCR South America Banco BRB completó el fin de semana de Termas de Rio Hondo con las carreras que ganaron Juan Manuel Casella y Leonel Pernía. El uruguayo consiguió el triunfo partiendo desde el tercer lugar en la primera competencia del día y el argentino lo logró desde el quinto cajón de la grilla. Ambos aprovecharon las largadas para tomar las puntas en las primeras curvas.

Quien logró minimizar los daños este fin de semana fue el brasileño Pedro Cardoso, quien, aún sin ganar, logró un podio y mantuvo el liderazgo del campeonato. Por su parte, el brasileño Raphael Reis, otro candidato al título, vivió un domingo de emociones divididas. Terminó quinto en la primera carrera y octavo en la restante, pero tuvo dos accidentes que le hicieron perder muchas posiciones. En la segunda penalizó con diez segundos por el toque con Rodrigo Baptista y finalizó en el décimo lugar.

La fortuna no estuvo del lado de Juan Angel Rosso durante todo el fin de semana. El mejor argentino hasta el arranque de Termas, sufrió en la clasificación y en las carreras. Así y todo se las ingenió para finalizar en el 9° y 7° lugar para sumar algunas unidades que lo mantengan en la lucha en Rosario.

En lo que respecta a posiciones, en la primera carrera terminó con Casella en el primer lugar, seguido por Baptista, Matías Rossi, Pernía y Reis que completó en top 5. Por detrás se ubicaron Cardoso, Galid Osman, Tiago Pernía, Rosso y Matías Cravero en décimo. Esta competencia fue la más atractiva del día con varios sobrepasos y toques. El más significante de ellos fue el de Bautista Damiani, debutante en TCR South America Banco BRB, y Fabián Yannantuoni que generó un auto de seguridad y el abandono de ambos.

En la segunda, cruzó la banderá en primera posición Leo Pernía. Osman, Cardoso, Casella y Yannantuoni completaron los primeros cinco. Luego quedaron Damiani, Rosso, Thiago Vivacqua, Cravero y Reis, que bajó hasta el décimo por sus diez segundos de penalización.

Luego de nueve fechas del campeonato de TCR South America, el brasileño Cardoso se mantiene líder con 430 puntos, dos más que el uruguayo Casella, máximo anotador del fin de semana en Termas de Río Hondo. El brasileño Raphael Reis es tercero, con 382, seguido de Rosso, con 365. Leonel Pernía cierra la lista de los cinco primeros con 342.

La última fecha de la temporada 2024 será el fin de semana de 29, 30 de noviembre y 1° de diciembre en el autódromo de Rosario (Santa Fe, Argentina). La categoría anunciará en los próximos días los tres descartes obligatorios de los pilotos que reacomodará la tabla general para tener cinco contendientes al título en la última fecha.

* Los resultados del día están sujetos a verificación técnica.

DECLARACIONES

“Ser agresivo en la largada dio sus frutos. Trabajé en la carrera paso a paso para conseguir esto. Necesitaba sumar muchos puntos para seguir vivo en la lucha por el campeonato. Y fue fantástico poder ganar la carrera. Es cierto que vamos a la última etapa con un poco más de peso, pero es parte del reglamento de TCR” (Juan Manuel Casella).

“

¡Fue una locura! Correr después de proclamarme campeón del TC2000. Nunca había experimentado eso y no lo volveré a vivir nunca más. Pero traté de sacármelo de la cabeza. Empecé bien y tomé la delantera para ganar la carrera. Esto es para todos en el PMO Racing, que están trabajando duro y pude devolverles la confianza que depositaron en mí. Es increíble saber que todavía tengo posibilidades en el campeonato, a pesar de que hemos perdido algunas etapas,. Sueño con conseguir este campeonato que me gusta mucho” (Leonel Pernía).

“

Tuve un buen ritmo, sobre todo al inicio de la carrera. (Leonel) Pernía no cometió ningún error y entonces me complicó mucho el trabajo. Llegó un momento en el que me di cuenta de que iba a tener conformarme con el segundo lugar. Estoy contento con este resultado” (Galid Osmán).

“

Fue una carrera dura. Se puede ver en el cansancio físico. Además de que sufrimos nosotros, los autos también. Creo que así es como se gana un campeonato, sumar puntos cuando no puedes ganar” (Pedro Cardoso).

“

La salida de (Juan Manuel) Casella fue muy buena y logró tomar la delantera de inmediato. Después, nuestros ritmos de carrera fueron muy similares. Como él no cometió ningún error, no tuve la oportunidad de

intentar atacar” (Rodrigo Baptista).