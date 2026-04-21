Casi 34 escuelas afectadas por amenazas de tiroteo: advierten consecuencias legales

El jefe de la Unidad Regional, Lucas Cocha, encabezó charlas en una escuela de Comodoro tras los episodios. Remarcó que se trata de delitos y que las investigaciones pueden involucrar a quienes ejecutan las amenazas, a quienes las encubren y también a los padres.

Luego de la seguidilla de amenazas de tiroteo que afectó a casi 34 escuelas de Comodoro Rivadavia, la Policía inició una serie de charlas preventivas en instituciones educativas. Una de ellas se desarrolló en el colegio Domingo Savio y estuvo encabezada por el jefe de la Unidad Regional, Lucas Cocha.

En ese contexto, el funcionario fue enfático al advertir que este tipo de acciones constituyen un delito y que las investigaciones no se limitan únicamente a quien realiza la amenaza. “El objetivo es que se tome conciencia de que esto es un acto delictivo. Buscamos saber quién lo hace y quien omite decirlo también puede ser considerado cómplice”, sostuvo.

Cocha explicó que las pesquisas pueden extenderse a otras personas vinculadas al hecho, incluso a quienes hayan tenido conocimiento y no lo hayan informado. “Aquel que ve y no dice nada también puede tener un reproche legal. Nosotros buscamos al responsable y, si no se puede determinar, también se puede avanzar sobre la responsabilidad de los padres”, señaló.

En relación con los procedimientos, indicó que en algunos casos ya fueron identificados sospechosos y se realizaron allanamientos en sus domicilios. Además, mencionó que hubo situaciones en las que los propios padres reconocieron la participación de sus hijos. “En algunos casos los padres asumieron que sus hijos fueron partícipes y han salido a hacer declaraciones pidiendo disculpas por lo ocurrido”, detalló.

El jefe policial también puso el foco en el impacto que generan estos hechos en el ámbito familiar. “Los padres no están preparados para recibir un baldazo de agua fría y enterarse de que su hijo cometió un delito”, afirmó.

Por último, destacó el rol de las instancias preventivas en las escuelas para advertir a estudiantes y familias sobre la gravedad de estas conductas y las consecuencias legales que pueden acarrear.