Apuñalado en San Cayetano: se negó a revelar qué ocurrió

Un hombre con heridas cortantes en una muñeca y una pierna fue asistido por personal policial y sanitario en una vivienda del barrio San Cayetano. Fue trasladado al Hospital Regional y rechazó aportar datos sobre el hecho.

Un hombre resultó herido con un arma blanca durante la noche del martes en el barrio San Cayetano y fue trasladado al Hospital Regional luego de recibir asistencia médica en una vivienda.

La intervención se produjo alrededor de las 23:40, cuando personal del servicio de emergencias 107 solicitó la presencia de efectivos de la Comisaría Sexta para brindar cobertura de seguridad durante la atención sanitaria en un domicilio ubicado sobre la calle Código 869 al 2100.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron que el hombre presentaba cortes en la muñeca izquierda y en el cuádriceps derecho. Según informaron fuentes policiales, se encontraba en estado de ebriedad y expresó su decisión de no aportar detalles sobre las circunstancias en que sufrió las lesiones ni promover una acción penal.

La médica examinó al herido y determinó que las lesiones eran de carácter leve. Posteriormente, dispuso su derivación al Hospital Regional para completar las curaciones correspondientes. Por su parte, el hermano de la víctima indicó que el hombre llegó al domicilio cuando ya se encontraba lesionado.

El caso fue informado al Ministerio Público Fiscal y a la División Policial de Investigaciones. Además, se constató la existencia de una cámara de vigilancia frente a la vivienda, cuyas imágenes serán analizadas por personal de Criminalística en el marco de las actuaciones destinadas a establecer cómo ocurrió el hecho.