Fue preso por robar hamburguesas de una rotisería

El hecho ocurrió este martes por la noche en un comercio ubicado sobre avenida Estados Unidos.

Un joven de 18 años fue detenido este martes por la noche tras protagonizar un intento de hurto en una rotisería de la zona sur de Comodoro Rivadavia.

El hecho se registró alrededor de las 20:50 en la Rotisería El Ángel, ubicada sobre la avenida Estados Unidos al 651. Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Seccional Tercera que realizaban tareas de patrullaje preventivo observaron a un individuo salir apresuradamente del local y emprender la fuga.

En ese momento, la propietaria del comercio salió del establecimiento y señaló al joven como el presunto autor del ilícito, por lo que los uniformados iniciaron una breve persecución y lograron interceptarlo a pocos metros.

Durante la requisa, los agentes constataron que el sospechoso llevaba consigo una caja de hamburguesas que había sido sustraída del comercio. Además, el local cuenta con cámaras de seguridad que registraron la secuencia del hecho.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, la funcionaria de turno del Ministerio Público Fiscal dispuso la restitución de la mercadería a la damnificada. En tanto, la Oficina Judicial confirmó que el joven quedó detenido y a disposición del juez penal, Mariano Nicosia, en el marco de una causa por hurto en grado de tentativa.