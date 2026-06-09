El robo ocurrió durante la noche sobre avenida Rivadavia, cerca de El Pollo Dorado. Entre los elementos sustraídos había camisetas, carnets de jugadores, equipamiento del cuerpo técnico y un botiquín de primeros auxilios.

Rompieron un auto y se llevaron la indumentaria de un equipo de fútbol

Un equipo de fútbol local sufrió un importante perjuicio luego de que delincuentes forzaran un vehículo estacionado sobre la avenida Rivadavia, a pocos metros de El Pollo Dorado, y sustrajeran un bolso que contenía gran parte de su equipamiento.

El hecho se registró durante las últimas horas de la noche. Del interior del automóvil los autores del robo se llevaron juegos de camisetas titulares y suplentes de colores negro y verde, un buzo de arquero, indumentaria perteneciente al cuerpo técnico, un bolso con elementos de primeros auxilios y los carnets de los jugadores.

Según se informó, la indumentaria había sido adquirida recientemente a través de recaudaciones realizadas por el propio equipo. Además del valor económico de los elementos robados, la pérdida de las credenciales plásticas genera complicaciones para la participación del plantel en el torneo que actualmente disputa en la liga local.