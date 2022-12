Casino Futsal y El Lobito están en las semifinales en categoría C-17

Los equipos de Casino Futsal y El Lobito se clasificaron de manera directa para las semifinales en la categoría C-17 (2005-06) del torneo Clausura que organiza la Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia.

Casino finalizó primero de la fase regular, mientras que El Lobito culminó segundo, además de ser el equipo con la valla menos vencida (12). Nicolás Pintos, de Casino fue el máximo antador con 20 goles.

El cuadro de octavos de final quedó definido de la siguiente manera: 4º Lanús vs 9º Halcones Futsal; 5º Club Infantil Patagonia Argentina vs 8º Flamengo y 6º Club Los Ases vs 7º Cepatacal. Juanes Motos FC terminó tercero y espera por su rival en cuartos de final, que saldrá justamente de este último cruce.

............................

Panorama del viernes

CATEGORIA 2007/08 (C-15)

- Halcones Futsal 4 (Santiago Andrade -Arian Caso –Lautaro Riquelme 2) / La Maquinita 2 (Guillermo Villalba 2).

CATEGORIA 2005/06 (C-17)

- Club Los Ases 4 (Michael Ramírez -Diego Benito –Axel Balbuena -Thiago Díaz) / Juanes Motos FS 1 (Facundo Ginóbili).

- Casino Futsal 4 (Thiago De Vadillo – Nicolás Pintos 2- Lucas Martínez) / Flamengo 4 (Facundo Coñuecar – Santiago Márquez 2- Gabriel Gallardo).

- Halcones Futsal 5 (Rodrigo Loncón - Luciano Díaz - Leonel Ojeda-Gianluca Mansilla - Fabricio Barrionuevo) / El Lobizón 0.

................

Programa - Gimnasio Municipal 2 (Bº Pueyrredón)

SABADO (12:45+15’)

13:00 Huracán vs Casino CR; C-07, 2016-17, 9º Encuentro.

13:40 Nueva Generación vs El Lobito: C-07, 2016-17, 9º Encuentro.

14:20 La Super Económica vs Halcones Dorados; C-07, 2016-17, 9º Encuentro.

15:00 Asturiano Celeste vs Chacarita; C-07, 2016-17, 9º Encuentro.

15:40 Matadores vs Mutual Sindicato Petroleros; C-11, 2011, 8ª fecha.

16:20 Asturiano (2º) vs Juanes Motos FS (7º), C-07-2015, 1º cruce eliminatorio.

17:00 Lanús (6º) vs Casino CR ’C’ (7º); C-13, 2009-10, 1º cruce eliminatorio.

18:00 Fortaleza (5º) vs Club Cabrera (8º); C-13, 2009-10, 1º cruce eliminatorio.

19:00 Chacarita (4º) vs Petroleros FS (9º); C-13, 2009-10, 1º cruce eliminatorio.

20:00 Petroleros FS vs Halcones Futsal; C-15, 2007-08, 11ª fecha.

20:50 UOCRA Futsal vs Juanes Motos FS ’A’; C-15, 2007-08, 11ª fecha.

21:40 La Maquinita vs MyL Futsal; C-15, 2006-07, 11ª fecha.

22:30 Juanes Motos FS ’B’ vs Guerreros FC; C-15, 2007-08, 11ª fecha.

DOMINGO

16:30 Casino CR vs Lanús; C-15, 2007-08, 11ª fecha.

17:20 Chacarita/Petroleros FC vs Fortaleza/ C.Cabrera; C-13, 2009-10, 2º cruce eliminatorio.

18:20 Lanús/Casino CR ’C’ vs Los Titanes (3º); C-12, 2009-10, 2º cruce eliminatorio.

19:20 Lanús Infantil (4º) vs Chacarita (5º); C-07, 2015, 1º cruce eliminatorio.

20:05 CIPA (5º) vs Flamengo (8º); C-17, 2005-06, 1º cruce eliminatorio.

21:05 Lanús (4º) vs Halcones Futsal (9º); C-17, 2005-06, 1º cruce eliminatorio.

22:05 Club Los Ases (6º) vs Cepatacal (7º); C-17, 2005-06, 1º cruce eliminatorio.