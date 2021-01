Cavaco: "el apoyo del Presidente es importante"

El ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio del Chubut, Leandro Cavaco, manifestó que el apoyo del presidente Alberto Fernández a la zonificación minera en la Meseta “es importante para darle un marco de mayor institucionalidad a este proyecto que estamos desarrollando con el gobernador desde hace más de un año”.

En declaraciones a la FM Cien Punto Uno de Comodoro Rivadavia, Cavaco se refirió al debate organizado durante toda la semana pasada para analizar junto a sectores empresarios, gremiales, colegios de ingenieros y de geólogos, partidos políticos, legisladores, representantes religiosos, intendentes y presidentes comunales, entre otros, el proyecto de ley que aguarda ser tratado en la Legislatura.

En ese marco, valoró el respaldo que el presidente Fernández le dio al respecto al gobernador Arcioni, con quien se reunió el jueves último junto al secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, al vicegobernador Ricardo Sastre, y al diputado provincial Carlos Eliceche, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente en cuyo ámbito se encuentra el proyecto de ley de zonificación.

“Desde el Gobierno siempre contamos con el apoyo del Gobierno Nacional para diferentes gestiones, no solo para esto. Pero creo que la foto del Presidente con nuestro gobernador y nuestro vicegobernador representa un espaldarazo político importante”, consideró.

“Creo que el proyecto que hemos elaborado, desde el punto de técnico y científico es impecable. Por supuesto también se necesita mucho a la política para llevar adelante propuestas. Esa conjugación de actores es clave”, agregó.

“Alberto Fernández acompaña muy fuerte este tipo de iniciativas, en el marco del desarrollo como política de Estado. Y a veces hace falta ser escuchados por el Gobierno central como lo está logrando nuestro gobernador. Es importante para darle un marco de mayor institucionalidad a este proyecto que estamos desarrollando con el gobernador desde hace más de un año”, añadió.

Acerca de los sectores que declinaron participar, el funcionario indicó: “Uno siempre pretende que sea lo más amplio posible. Cada uno de los que no estuvieron han manifestado sus razones. Creo que está claro quiénes quieren contribuir a este proceso y quiénes pretenden hacerlo de otra forma”.

“Me parece que la democracia se trata de eso: un ámbito plural, en el que se escuchen todas las voces, donde se traten las cosas que se tengan que tratar, en este caso en el ámbito de la Legislatura. Y nosotros siempre seguiremos contribuyendo al debate, poniendo a disposición a todos los Ministerios para cualquier inquietud que surja”, manifestó.

“Vamos a suponer que la forma de la convocatoria no fue la que a muchos les hubiese gustado. Si yo quiero participar, y sé que se está dando esto, me acerco y participo. Me parece que hay excusas más que otra cosa. De hecho, mucha gente ha participado”, agregó, consultado en particular sobre la Universidad y otras instituciones que dijeron no haber podido reunir a sus consejos consultivos para decidir su inclusión en las reuniones.

En este contexto, consultado sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo Provincial convoque a sesión extraordinaria para tratar el proyecto de ley, Cavaco indicó: “Más allá de que sea tratado en extraordinaria o en sesión ordinaria, el proyecto tiene que quedar enriquecido de la mejor manera posible, y con todos los aportes de los que se han mostrado interesados, han querido aportar y así lo han hecho”.

Respecto a la posibilidad de que haya futuras reuniones similares a las ya realizadas, dijo: “Hoy no tenemos una agenda armada como la de la semana pasada, pero estamos abiertos a escuchar. Y si hay algún grupo o sector interesado en generar las reuniones que hagan falta, por supuesto que se hacen y se escucharán los aportes. Es un proceso abierto, democrático, se escucha a todos los que quieran expresarse”.