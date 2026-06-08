El siniestro ocurrió durante la noche del domingo. La acompañante de uno de los vehículos involucrados fue trasladada al Hospital Regional para ser evaluada.

Fuerte choque en Kennedy y El Patagónico: una mujer terminó hospitalizada

Una mujer debió ser derivada al Hospital Regional tras resultar lesionada en un accidente de tránsito registrado durante la noche del domingo en la esquina de avenida Kennedy y calle El Patagónico.

Por motivos que son materia de investigación, dos vehículos colisionaron en esa intersección. Entre los rodados involucrados se encontraba un Fiat Palio.

A raíz del impacto, la acompañante de uno de los automóviles sufrió lesiones y recibió asistencia médica en el lugar por parte del personal de emergencias.

Posteriormente, una ambulancia dispuso su traslado al centro asistencial para realizar estudios y una evaluación más precisa de su estado de salud.

En el operativo intervinieron efectivos policiales y personal sanitario, quienes trabajaron en la asistencia de las personas involucradas en el siniestro.