Cazadores demorados con un guanaco en un yacimiento

El procedimiento se realizó en un yacimiento ubicado a unos 60 kilómetros de Sarmiento. Los infractores no contaban con permisos de caza.

Personal de la División Seguridad Rural de Sarmiento intervino este lunes alrededor de las 14:15 tras recibir un llamado telefónico de un vigilador de un yacimiento ubicado sobre la Ruta Provincial Nº 20, a unos 60 kilómetros de la localidad.

Según la denuncia, dos personas se encontraban dentro del predio realizando actividades de caza sin la autorización correspondiente y portando armas de fuego. Al arribar al lugar, los efectivos identificaron una camioneta Toyota Hilux 4x2 en cuya caja transportaban un ejemplar de guanaco (Lama guanicoe) sin faenar.

Tras la inspección, se constató que los ocupantes del vehículo no poseían los permisos de caza exigidos por la normativa vigente. Por tal motivo, se labró el acta de infracción correspondiente y se procedió al secuestro preventivo de dos armas de fuego hasta tanto los infractores regularicen su situación administrativa.

Entre los elementos secuestrados se encuentran un fusil Remington 700 calibre .223 con mira telescópica y funda, una carabina Savage Mark II calibre .22, además de 27 municiones calibre .223 y 168 municiones calibre .22.

Desde la División Seguridad Rural aclararon que ambas armas contaban con la documentación reglamentaria en regla. Asimismo, se dispuso el decomiso del ejemplar de guanaco en presencia de un testigo de actuación.

Del procedimiento fue informado el director de Flora y Fauna de Chubut, Fernando Bersano, quien tomó conocimiento de las actuaciones realizadas.