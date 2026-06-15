Concluyó la temporada de extracción de aceite de oliva

La última jornada de extracción de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) de la temporada 2026 se desarrolló el pasado jueves en la Sala de Elaboración de Alimentos, perteneciente a Comodoro Conocimiento del Municipio, donde productores locales procesaron sus cosechas mediante la almazara comunitaria.

De esta forma, culminó la evaluación de todo el proceso que contó con la participación del presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; el gerente Ejecutivo, Domingo Squillace; el rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Gustavo Fleitas; el director del Instituto de Biociencias de la Patagonia (INBIOP), Fabián Scholz; la investigadora del Instituto de Biociencias de la Patagonia CONICET-UNPSJB, Nadia Arias; personal del área de Seguridad Alimentaria; y los productores locales de aceite de oliva, Federico Devana, Leticia Olivan, Dario Lalik, Lidia Mendoza, Hernán Muruchi y José Gómez.

Al respecto, Rubén Zárate destacó el trabajo conjunto entre productores, organismos públicos y el sistema científico-tecnológico, al afirmar que “esto demuestra que la articulación eficaz entre científicos, productores y gobierno, es posible cuando se coincide en la estrategia. La importancia de la almazara comunitaria está probada; es una inversión municipal que genera valor que se distribuye entre todos”.

“Quedó demostrado que la tasa de ganancia está asociada a la tecnología de extracción que permite conservar todas las cualidades de lo artesanal. Uno de los productores, que procesó alrededor de 1.100 kilos de aceitunas, pudo incrementar su productividad en un 25% comparado con lo que venía haciendo por otros medios. Esto es central para cualquier emprendimiento”, destacó Zárate.

Por su parte Daniela Bayo, responsable del área de Seguridad Alimentaria, ponderó el aporte de Esteban Santipolio, quien en el marco del convenio de cooperación con el Polo Olivícola de Dolavon, gestionado por la empresa IDESUR, “ha permitido acelerar la curva de aprendizaje de todos, incluyendo a los técnicos de la Agencia, como en los diseños de los sistemas de cultivo, los análisis previos a realizar, la trazabilidad del proceso completo hasta llegar al aceite de oliva. Valoramos mucho su enfoque agroecológico muy adecuado a nuestra estepa”, indicó.

El equipo de extracción de última generación, inaugurado por el intendente Othar Macharashvili en 2025, permite a los productores acceder a tecnología de procesamiento de vanguardia, asistencia técnica y análisis especializados que contribuyen a mejorar la calidad del aceite y optimizar los rendimientos productivos, mejorando las tasas de ganancia.

ALTO POTENCIAL EN EL MERCADO INTERNACIONAL

El rector de la UNPSJB, Gustavo Fleitas, valoró el trabajo conjunto que se viene realizando entre Comodoro Conocimiento, los productores y el sistema científico, al expresar “los esfuerzos compartidos permiten generar nuevos emprendimientos y abrir perspectivas muy interesantes para el futuro productivo de la ciudad. El aceite de oliva que se produce en Comodoro Rivadavia es de alta calidad y puede competir perfectamente a nivel internacional”, puntualizó.

Además, los científicos Fabián Scholz y Nadia Arias destacaron la calidad del aceite local, que llega a duplicar los mejores indicadores de otros aceites de oliva del país, en particular en polifenoles y otros componentes que son de alto valor para la salud, lo que hace que estemos ante un producto de altísima calidad, aún para parámetros internacionales.

Uno de los productores, Hernán Murucci, hizo énfasis en los beneficios concretos que genera la utilización de la almazara comunitaria. “Tenemos una plantación de 600 olivos en Km. 17, donde antes elaborábamos aceite con equipamiento propio, pero cuando comenzamos a utilizar la almazara de la Agencia, observamos una diferencia muy importante en los rendimientos”, recalcó.