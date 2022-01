Celeste Alaniz y Johana Zúñiga irán por el título latino mosca OMB

Este sábado en las instalaciones del Club El Remanso Deportivo Merlo, partido de Merlo, Buenos Aires, la ídola local y quien es considerada la mejor boxeadora argentina que aún no ha sido titular ecuménica, Celeste "Chucky" Alaniz (11-0-0, 3 KO), irá por el título latino mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante la ex retadora mundial y crédito de Venezuela, Johana "La Morenita" Zúñiga (16-1-0, 9 KO), en el duelo principal del evento denominado "Calor Latino". El mismo podrá disfrutarse desde las 23:15 en la pantalla de TyC Sports y TyC Sports Play, en el marco de una nueva producción internacional de OR Promotions.

Con tan solo 25 años y una carrera que aún no tiene techo, Alaniz disputará su primer lance a nivel internacional, donde procurará ratificar las voces que la aclaman como futura campeona mundial. La actual monarca argentina de los 50,800 (corona que obtuvo en febrero de 2020 tras KOT 4 sobre Anyelén Espinoza), es dueña de un estilo sumamente agresivo con el que impuso condiciones sobre sus once vencidas y que ha acaparado todas las miradas a nivel doméstico. Ahora, intentará dar el primer paso para demostrar fronteras afuera que será un nombre a tener en cuenta. Actualmente, la merlense del Barrio Rivadavia ocupa el segundo lugar en el rakinng universal AMB y la tercera colocación en la FIB.

No obstante, enfrente tendrá a una Zúñiga (29 y de Caracas, aunque radica en Catagena, Colombia) que buscará desquitar su única derrota en el campo rentado, sufrida el pasado 22 de octubre ante Yésica Bopp. De guardia diestra, será la primera vez que visitará suelo argentino. Tras bambalinas, la Morenita prometió quedarse con toda la gloria para regresar con el ansiado cinturón a tierras cafeteras.

MUCHA ACCION EN LA PREVIA

En el pleito de semifondo, pactado a ocho giros en la división wélter, el prometedor invicto pampeano de Quemú Quemú y excampeón argentino amateur 2018 de los 69 kilos, Gerónimo "El Caballero" Vázquez (23 años / 9-0-0, 2 KO), cruzará guantes con el experimentado rionegrino de Cipoletti, Martín "El Guapo" Matamala (29 años / 11-9-0, 3 KO).

En el principal atractivo complementario, encuadrado a seis en ligero, el invicto crédito del partido de Brandsen, Leandro "El Cirujano" López (21 años / 3-0-0), se medirá con el bonaerense de Las Flores, Pedro Lautaro Laborde (30 años / 0-1-0).

Abriendo la jornada de los rentados a cuatro giros en mosca, la bonaerense de Moreno y quien impactó en su primera aparición con estruendosa definición antes del límite, Sol Cudos (24 años / 1-0-0, 1 KO), será de la partida con la chaqueña de Resistencia, Victoria Benavídez (28 años / 0-3-0).

TAMBIEN HABRA BOXEO PROMOCIONAL

La grilla pugilística contará con combates amateur de la mano del ciclo "Boxeo de Primera Promocional", donde se disputarán cincho choques a partir de las 20:30 en la señal streaming TyCSportsPlay.com.