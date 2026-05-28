Celeste Carrizo y el detrás de escena del emprender

Con más de dos décadas en el mundo audiovisual y la comunicación, articula su trabajo entre una agencia, su marca personal y una academia para emprendedoras, atravesadas por una misma lógica: construir desde la identidad y sostener con organización.

Celeste Carrizo construyó su trayectoria durante más de dos décadas en el campo audiovisual, la publicidad y la comunicación. Se formó en realización de cine, TV y video, y trabajó como montajista profesional, productora y directora de fotografía.

Su desarrollo profesional tuvo como base Buenos Aires durante diez años, con una experiencia también en Panamá, en una etapa centrada en la producción y el trabajo técnico.

Ese primer recorrido se reconfiguró con su regreso a Comodoro Rivadavia. Allí se vinculó con la gráfica, los contenidos y los eventos, en una etapa más operativa que derivó en una pregunta que ordenó su trabajo: cómo se construye una marca.

“Entendí que no se puede comunicar si no hay una identidad clara”, plantea sobre ese punto de inflexión, en comunicación con El Patagónico.

A partir de esa definición, su práctica empezó a correrse del hacer aislado hacia la construcción de base, una lógica que hoy atraviesa las tres líneas en las que organiza su trabajo.

GROW: DE ESTUDIO CREATIVO A AGENCIA DE COMUNICACION

Grow aparece como una derivación directa del momento en que Celeste redefine su forma de trabajar y empieza a poner el foco en la construcción de marca. El proyecto nace como un estudio creativo y, con el tiempo, se consolida como una agencia de comunicación orientada al desarrollo de identidad y la planificación estratégica.

El pasaje de un formato a otro responde a una lógica de ordenamiento: ya no se trata solo de producir piezas o resolver demandas puntuales, sino de intervenir en la base de los proyectos. En ese punto, la experiencia previa en el audiovisual se reorganiza en otra clave. La mirada técnica y de producción se traduce en capacidad para estructurar procesos, definir criterios y proyectar a mediano y largo plazo.

“Entendí que no se puede comunicar si no hay una identidad clara”, plantea, marcando el eje sobre el que se construye Grow. Desde ahí, el trabajo se orienta a establecer coherencia entre lo que un proyecto es y lo que comunica, con una lógica que combina estrategia y organización.

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Esa perspectiva también define su rol dentro de la agencia. “No hago las cosas por el otro, acompaño para que las pueda desarrollar”. El acompañamiento implica un corrimiento respecto de la ejecución directa: la intervención está puesta en generar herramientas, ordenar procesos y habilitar que cada proyecto pueda sostenerse en el tiempo.

En ese posicionamiento aparece una dimensión personal que atraviesa su recorrido profesional. “Durante mucho tiempo no me di crédito por lo que sabía”. Esa falta de reconocimiento propio tuvo efectos concretos en su forma de trabajar, especialmente al momento de asignar valor económico. “Sabía que lo que hacía generaba resultados, pero me costaba cobrarlo”.

La consolidación de Grow también se vincula con ese proceso de revisión. El pasaje a una agencia supone, además de una ampliación en los servicios, una redefinición en su posicionamiento profesional: asumir el conocimiento acumulado y estructurarlo como propuesta.

Grow se configura así como el espacio donde convergen esas capas: la experiencia técnica, la revisión personal y una metodología centrada en identidad, comunicación y organización. Un lugar desde el cual no solo se desarrollan marcas, sino también formas de trabajo.

CHELSIE POCKET: DE UN ESPACIO ESPONTANEO A UNA MARCA CON ESTRATEGIA

Chelsie Pocket surge en paralelo al desarrollo de Grow, en un registro completamente distinto. El punto de partida es informal, sin una intención comercial ni una estructura definida. “Era un juego, un Instagram”, describe Celeste sobre ese primer momento.

Con el tiempo, ese espacio empieza a atravesar el mismo proceso que ella impulsa en otros proyectos: orden, dirección y construcción de sentido. La diferencia es que, en este caso, el trabajo recae sobre su propia identidad. “Hice lo mismo que hago con clientes: lo ordené, le di estrategia y lo convertí en un negocio”.

Lo que inicialmente funcionaba como un canal de expresión se convierte en una marca personal con criterios definidos, donde el contenido, la comunicación y el universo visual responden a una lógica construida.

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En Chelsie Pocket, Celeste aplica de manera directa las herramientas que desarrolla en su práctica profesional. La definición de identidad aparece como punto de partida, seguida por la organización de los contenidos y la planificación de la comunicación. El proceso no es diferente al que propone en otros espacios, aunque en este caso se articula con su propia experiencia.

La construcción de la marca personal también se vincula con su forma de organizar la vida cotidiana. La maternidad atraviesa este proceso y condiciona la manera en que estructura su tiempo y sus tareas. “Tuve que aprender a planificar todo”. Esa planificación integra tanto lo laboral como lo doméstico, en una dinámica donde las tareas se distribuyen y sus hijos participan activamente.

Esa experiencia no queda por fuera de la marca, sino que forma parte de su contenido y de su enfoque. Chelsie Pocket funciona, en ese sentido, como un espacio donde se articulan trabajo, organización y vida cotidiana, en una misma narrativa.

El desarrollo de esta línea también se conecta con su proceso de posicionamiento personal. La decisión de ordenar, sistematizar y convertir ese espacio en un negocio implica asumir un lugar profesional desde su propia identidad. Un movimiento que retoma el eje que atraviesa todo su recorrido: construir desde lo que se es y sostenerlo con estructura.

ACADEMIA PARA MUJERES MADRES QUE EMPRENDEN: ENSEÑAR A HACER Y ORDENAR PROCESOS

La academia orientada a mujeres —muchas de ellas madres— se configura como la tercera línea de trabajo de Celeste y surge a partir de una dinámica concreta: la repetición de consultas sobre su forma de organizarse y desarrollar proyectos. Ese intercambio inicial, sostenido en el tiempo, se transforma en una propuesta estructurada. “Yo les daba herramientas. Después entendí que eso se podía ordenar y ofrecer como servicio”, cuenta sobre el origen del espacio.

A ese punto de partida se suma una variable que termina de definir el enfoque: la dificultad de acceso a servicios de comunicación por parte de quienes emprenden. “Muchas no podían pagar servicios de comunicación. Entonces decidí enseñarles a hacerlo”. Esa decisión organiza la lógica de la academia: transferencia de herramientas, construcción de autonomía y acompañamiento de procesos.

El eje del trabajo no se limita a la comunicación. La propuesta articula formación con organización personal, entendiendo el emprendimiento como una práctica que requiere una base cotidiana estable. En ese sentido, Celeste integra su experiencia en la crianza y en la gestión del tiempo como parte del enfoque, trasladando esa lógica a herramientas concretas dentro de la academia.

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En ese marco, el trabajo apunta a revisar cómo se estructura el tiempo y cómo se distribuyen las responsabilidades en la vida diaria. “Muchas mujeres están sobrecargadas con tareas que podrían compartirse. Cuando lo ven, aparece tiempo”, plantea, en relación a uno de los nudos que aparecen en los procesos de quienes emprenden.

La academia se construye desde ese cruce entre experiencia y práctica profesional. No se presenta como un espacio exclusivamente técnico, sino como un ámbito donde se articulan comunicación, organización y acompañamiento, con herramientas que buscan sostener los proyectos en el tiempo.

En continuidad con su posicionamiento general, el rol de Celeste dentro de este espacio se define desde el acompañamiento. “No hago las cosas por el otro, acompaño para que las pueda desarrollar”, afirma, en línea con la lógica que atraviesa todas sus áreas de trabajo.

Así, la academia consolida una metodología que integra lo profesional con lo cotidiano, enfocada en enseñar a hacer y en ordenar procesos como base para el desarrollo de cada emprendimiento.

Sobre el final, al referirse a quienes están dando sus primeros pasos, Celeste retoma una idea que atraviesa su recorrido: “Cuando hay una idea, hay que avanzar”.

La frase aparece ligada a una práctica sostenida en el tiempo. Su trayectoria —con cambios, ajustes y reconfiguraciones— se ordena a partir de esa decisión de avanzar sobre cada proyecto. “No me quedo dormida con lo que quiero hacer”.

En ese punto se condensa el sentido de su trabajo: una dinámica que se construye en el hacer, se revisa en el proceso y se proyecta a partir de cada paso.