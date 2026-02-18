Cerró la fábrica de neumáticos FATE y despidió más de 900 trabajadores

La empresa de la familia Madanes Quintanilla anunció el cese definitivo de su actividad industrial en San Fernando. Indemnizará a todo su personal y liquidará el negocio en medio de un fuerte aumento de importaciones y caída de competitividad del sector.

La histórica fabricante argentina de neumáticos Fate anunció el cierre definitivo de su planta industrial en Virreyes, partido bonaerense de San Fernando, y el despido de la totalidad de sus 920 empleados. La decisión implica la liquidación completa del negocio y la clausura de una fábrica que durante más de ocho décadas fue emblema del entramado industrial local.

No se trata de un concurso de acreedores ni de un procedimiento preventivo de crisis. Según allegados a la compañía, el proceso será de cierre ordenado: se pagarán indemnizaciones conforme a la ley vigente y se cancelarán compromisos con proveedores, bancos y acreedores.

En un comunicado firmado por el directorio, la firma señaló que “los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente”, en alusión al contexto de apertura comercial y creciente competencia externa.

La planta, ubicada en un predio de 40 hectáreas y con más de 157.000 metros cuadrados cubiertos, tenía capacidad para producir más de 5 millones de cubiertas por año. Su cierre marca un punto de inflexión en un sector que ya atravesaba una etapa de retracción.

Fate, acrónimo de Fábrica Argentina de Telas Engomadas, nació en 1940 y fue pionera en la producción de neumáticos radiales en el país. También se destacó por su inserción exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina.

El grupo es controlado por la familia Madanes Quintanilla. Su presidente, Javier Madanes Quintanilla, también es titular de Aluar, compañía en la que concentraría ahora sus esfuerzos.

El cierre se produce en un contexto de fuerte incremento de importaciones de neumáticos, particularmente desde Asia. De acuerdo con un informe de la consultora PxQ, entre 2023 y 2025 las importaciones del sector crecieron 34,8%, mientras que los precios internos bajaron 42,6%. En ese mismo período, el empleo en la actividad se redujo en más de 6.400 puestos.

En mayo de 2024, la empresa ya había despedido a 97 trabajadores al advertir una “sostenida pérdida de competitividad exportadora”. En aquel momento mencionó factores como presión impositiva, restricciones cambiarias, costos laborales, infraestructura deficiente y conflictividad gremial.

El sector había atravesado en 2022 un prolongado conflicto sindical con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), que paralizó las tres principales plantas del país, incluyendo las de Pirelli y Bridgestone. Más recientemente, ambas compañías implementaron retiros voluntarios o procedimientos preventivos de crisis.

La decisión se conoce en medio de un debate más amplio sobre el rumbo de la política comercial y laboral. Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtieron en los últimos días sobre la pérdida de más de 60.000 puestos industriales desde agosto de 2023 y reclamaron avanzar en reformas que reduzcan la presión fiscal y mejoren la competitividad.

El caso Fate se convierte así en uno de los cierres industriales más significativos de los últimos años, tanto por su historia como por la magnitud del impacto laboral. Aún no se definió el destino del predio de San Fernando, mientras el sector observa con preocupación la evolución del mercado y la capacidad de adaptación frente a la competencia externa.

Con el cese de actividad, se apaga una marca que durante generaciones formó parte del desarrollo productivo argentino y que fue símbolo de una etapa en la que la industria local ocupaba un lugar central en la economía nacional, publicó Ámbito.com