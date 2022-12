Chacarita y Huracán están en las semifinales del Clausura

La Asociación Promocional de Fútbol de Salón de Comodoro Rivadavia continuó este miércoles con la disputa de la fase clasificatoria del torneo Clausura 2022.

En ese contexto, dos equipos más lograron clasificarse de manera directa para las semifinales del certamen.

Uno de ellos es Chacarita en la 2013 (C-09) y el otro es Huracán en la 2015 (C-07).

En la 2013, los cruces de cuartos de final quedaron definidos de la siguiente manera: 2º Lanús Infantil vs 7º Nueva Generación; 3º Matadores vs 6º El Lobito y 4º Asturiano vs 5º La Super Económica.

Chacarita tendrá como rival en las ’semis’ con el ganador de Asturiano y La Super. En esta categoría, el goleador resultó Jeremías Pérez con 26 tantos, mientras que la valla menos vencida la compartieron Chacarita y Matadores (con 11 goles en contra).

Mientras que en la 2015, los cruces de cuartos quedaron así: 2º Asturiano vs 7º Juanes Motos FS; 3º La Super Económica ’A’ vs 6º Halcones Dorados y 4º Lanús Infantil vs 5º Chacarita, destacando que en este último cruce saldrá el rival de Huracán.

En esta categoría, Giovanni Gómez de La Super Económica y Giovanni Arjona de Lanús Infantiles fueron los máximos anotadores con 14 goles. La valla menos vencida fue de Huracán, con solo 4 goles recibidos.

La actividad continuará este jueves desde las 20:15 también en el gimnasio municipal 2 del barrio Pueyrredón con la disputa de otro cuatro partidos de la fase regular.

.......................

Panorama del miércoles

CATEGORIA 2013 (C-09)

- Asturiano 0 / Huracán 3 (Alejo Miroglio 2- Diego Ruiz).

CATEGORIA 2015 (C-07)

- Casino CR 0 / Asturiano 5 (Alejo Díaz -Francis De Vadillo 3 –Gael López).

CATEGORIA 2005/06 (C-17)

- El Lobizón 0 / Club Los Ases 14 (Michael Ramírez 2 -Thiago Cartes – Diego Benito 10-Luciano Pereyra).

- Lanús 2 (Oziel Mansilla 2) / Casino CR 0.

..................

Programa - Gimnasio Municipal 2 (Bº Pueyrredón)

JUEVES (20:00+15’)

20:15 Junes Motos FS ’A’ vs Casino CR; C-15, 2007-08, 10ª fecha.

21:05 Guerreros FC vs UOCRA Futsal; C-15, 2007-08, 10ª fecha.

21:55 CIPA vs Cepatacal; C-17, 2005-06, 11ª fecha.

22:55 El Lobito vs Aldaba Futsal; C-17, 2005-06, 11ª fecha.

VIERNES (20:00+15`)

20:15 Halcones Futsal vs La Maquinita; C-15, 2007-08, 10ª fecha.

21:05 Club Los Ases vs Juanes Motos FS; C-17, 2005-06, 11ª fecha.

22:05 Casino Futsal vs Flamengo, C-17, 2005-06, 11ª fecha.

23:05 Halcones Futsal vs El Lobizón; C-17, 2005-06, 11ª fecha.