Chano y un mensaje que genera preocupación: "lo cuento por si me pasa algo"

Este sábado, en el más reciente paso de su regreso a la música tras una lucha con las adicciones, Chano Charpentier se presentó frente a 80 mil personas en la Ciudad de La Plata. Horas antes del exitoso show, sin embargo, el ex Tan Biónica alertó a sus fanáticos con un preocupante mensaje en Twitter.

"Estoy transitando el final de un ciclo artístico para pasar a algo que deseo más", comenzó Chano en un hilo de Twitter. "Pero durante esta breve transición he notado cierta violencia psicológica y amenazas indirectas acompañadas de sarcasmo e ironía", declaró el cantante.

"Hasta ahí todo más que bien. A algunos le caen mejor tus decisiones que a otros. Y yo me banco la desidia o bronca de los demás que no piensan como yo, porque sé que es gente transitoria y random", rescató Chano, buscando desligarse de las malas energías. Sin embargo, su preocupación sería más grave que unos mensajes negativos en las redes.

"Pero hace 9 días una persona que colabora conmigo me dijo: 'Chano cuídate. Te quieren hacer mal. Están haciendo algo en tu contra y el objetivo es lastimarte. Esta gente es muy oscura'... Nunca viví algo así. Tal vez no sea nada, pero se los cuento por si me pasa algo", relató el ex vocalista de Tan Biónica, preocupando a sus más de 800 mil seguidores.

A pesar de su angustia, Chano decidió no compartir más detalles sobre las aparentes amenazas en su contra. "Lo que esta persona me dijo ya lo suponía y a esta gente oscura a la que se refiere ella. También la tengo identificada... Espero que no sea nada", terminó su mensaje el cantante.

La presentación de Chano en La Plata, en la ocasión de los 140 años de la ciudad, fue un éxito repleto de memorables momentos. El mismo artista agradeció la energía de los espectadores de provincia desde sus redes sociales, asegurando que fue "un recuerdo que me llevo para siempre en el alma". Un pequeño grupo de fanáticos también se llevaron recuerdos para toda la vida del concierto, que Chano cerró quitándose la mayoría de su ropa para regalar a unos suertudos fanáticos.