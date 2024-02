Chelsea puso sus ojos en 6 clubes, pero Pochettino advierte

El DT aclaró que el fútbol argentino no parece estar preparado para convivir con las SAD: “Los aficionados sienten que pertenecen al club y el club les pertenece a ellos, y no es fácil cambiar la mentalidad”.

Luego de que el presidente de la Nación Javier Milei se mostrara totalmente abierto a habilitar que los clubes se puedan convertir en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), varias entidades más importantes de Europa comenzaron a mirar con atención su posible desembarco al fútbol argentino. Uno de los que figuraría dentro de esta nómina es nada más ni nada menos que el Chelsea de Inglaterra.

El director técnico argentino del conjunto de Londres, Mauricio Pochettino, se refirió al respecto en una entrevista con el diario The Telegraph y aprovechó la oportunidad para enviarles una importante advertencia a los propietarios del conjunto Blue.

“Es muy difícil porque Argentina es un país en el que no ocurre normalmente como aquí que la gente llega de fuera y compra clubes”, manifestó el estratega. “Los aficionados sienten que pertenecen al club y el club les pertenece a ellos, y no es fácil cambiar la mentalidad. Quizá con el tiempo sí, pero de momento no creo que vaya a ser fácil comprar un club allí”, añadió.

Según los primeros reportes, Chelsea está analizando a seis clubes para concretar su arribo a la Liga Profesional: Boca Juniors, Racing Club, Estudiantes de La Plata, Newell’s Old Boys, Banfield y Lanús.

En sintonía con las declaraciones que esbozó el DT argentino, tanto el Granate como la Lepra, dos de los clubes que estarían bajo la mira de los ingleses, al poco tiempo de conocerse la noticia se manifestaron en redes sociales para ratificar que “el club es de los socios” y en contra de las SAD.