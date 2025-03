Chenque se quedó sin final al caer ante Puerto Madryn

Chenque RC de Comodoro Rivadavia se quedó este domingo sin final del Torneo Regional Patagónico de rugby, al caer de local ante Puerto Madryn por 24-15 en la restante semifinal del certamen.

El partido, que se jugó en cancha del ’Celeste’, en la zona de El Trébol, tuvo el referato de Rodrigo Lovfall de la Unión de Rugby del Alto Valle (URAV).

El ’Lobo Marino’ se fue al término de los 40’ iniciales arriba por 15-5, gracias al try anotado por Bautista Guerra -antes del primer minuto de juego-, más una conversión, y otro try de Nazareno Rocha, que esta vez no pudo ser convertido a los tres palos por Guerra, quien en el primer tiempo anotó un penal.

El ’Celeste’, que no tuvo a Gonzalo Bahamonde y Angel Vissotto, mientras tanto, marró un penal a través de Nicolás Silvera. Guerra volvió a marcar a los tres palos, pero a pocos minutos del final de la primera etapa, Pedro Balcón apoyó la guinda para dejar el partido 5-15, pero luego Silvera marró la conversión.

En el segundo tiempo, el local salió con todo en busca de dar vuelta la historia. Corrían los minutos y el resultado seguía igual, hasta que a los 18’, apareció Balcón para apoyar otro try y dejar el juego 10-15. Después Silvera tuvo la chance de aumentar, pero su conversión quedó corta.

El elenco visitante respondió cinco minutos más tarde con un penal convertido por Guerra para poner el partido 10-18.

La tarde se le complicó más al dueño de casa porque Guerra, a 7’ del final, volvió a marcar de penal para que Madryn se escape en el resultado 10-21.

Minutos después, otra vez Guerra no falló de penal, el ’Lobo ’Marino’ se ponía 10-24 y así comenzaba a liquidar la historia en El Trébol.

En tiempo de descuento, Chenque RC anotó otro try, esta vez por intermedio de Maximiliano Ortega (15-24), después erró la conversión Tomás León y luego llegó el final del juego.

De esa manera, Puerto Madryn se convirtió en el otro finalista del torneo y ya piensa en Neuquén RC con quien peleará por el título.

Por otra parte, este lunes, mientras tanto, se jugará la tercera fecha del torneo Preparación, que organiza la Unión de Rugby Austral, jornada que fuera suspendida el último sábado por la intensa lluvia caída en la ciudad y alrededores.

.....................

Panorama

Torneo Regional Patagónico de Clubes 2025

SABADO 22

Cancha: Neuquén RC

- Neuquén RC 22 / Marabunta RC 15 (Semifinal).

DOMINGO 23

Cancha: Chenque RC - El Trébol

- Chenque RC 15 / Puerto Madryn RC 24 (Semifinal).

.................

Programa de la 3ª fecha

LUNES 24

Torneo Preparación de la URA

Cancha: 1 Astra - Km. 20 (Comodoro RC)

15:00 Intermedia: Comodoro RC vs Truncado RC. Referí: Roberto Luna (URA). Asistentes: Idóneo club local. Idóneo club visitante.

16:30 Primera: Comodoro RC vs San Jorge RC. Referí: Kevin Novas (URA). Asistentes: Roberto Luna (URA) y

Fernando Nahuel (URA).

Cancha: 2 Astra - Km. 20 (Comodoro RC)

12:30 M-14 Comodoro RC vs San Jorge RC. Referí: Idóneo club local. Asistentes: Idóneo club local e Idóneo club visitante.

13:30 M-16 (Seven o Ten) Comodoro RC vs San Jorge RC. Referí: Idóneo club local. Asistentes: Idóneo club local e

Idóneo club visitante.

14:30 M-18 Comodoro RC vs San Jorge RC. Referí: Fernando Nahuel (URA). Asistentes: Idóneo club local e Idóneo club visitante.

Cancha: Deportivo Portugués (Bº Industrial)

10:30 M-14 Deportivo Portugués vs Chenque RC. Referí: Idóneo club local. Asistentes: Idóneo club local e Idóneo club visitante.

11:40 M-15 Deportivo Portugués vs Chenque RC. Referí: Federico Vece (URA). Asistentes: Idóneo club local e Idóneo club visitante.

13:00 M-16 Deportivo Portugués vs Chenque RC. Referí: Nehuen Millamán (URA). Asistentes: Idóneo club local e

Idóneo club visitante.

14:30 M-18 Deportivo Portugués vs Chenque RC. Referí: Pablo Heredia (URA). Asistentes: Idóneo club local e Idóneo club visitante.

16:00 Intermedia Deportivo Portugués vs Chenque RC. Referí: Marcos Arjona (URA). Asistentes: Pablo Heredia (URA) y Nehuen Millamán (URA).