Chispazos entre Goic y Lloyd por la "falta de solidaridad"

La hora de preferencia de la Legislatura de Chubut se llevó todas las miradas. Mientras de fondo se escuchaban los bombos de los asambleístas que se manifestaban afuera del recinto, Tatiana Goic y Leila Lloyd Jones protagonizaron un verdadero cruce de denuncias. Todo comenzó cuando la referente del Sindicato de Camioneros señaló que un grupo de personas identificadas con movimientos ambientalistas se manifestó afuera de su vivienda. Pidió que se respete su postura, pero la diputada trelewense la cruzó diciendo que cuando ella sufrió la misma situación “nadie se solidarizó” y quienes encabezaron ese reclamo fueron los trabajadores camioneros y punteros de Puerto Madryn.

“En el día de ayer (por el miércoles) en Rawson tuve el mal momento de tener gente afuera de mi casa a altas horas de la noche. Previo a esto comencé a recibir mensajes de WhatsApp diciéndome que me estaban observando, que me fije que iba a hacer. Estoy lejos de victimizarme. Yo no tengo miedo. El día que tenga miedo de votar lo que creo voy a dejar mi banca”, afirmó Goic.

Y denunció que uno de los mensajes decía: “te pido por favor que evites un derramamiento de sangre, retirá el proyecto de zonificación”. Según Goic, los mensajes fueron mandados por “un tal Nahuel, que se dedica a escalar montañas, que no es un deporte barato, cuando llega a la cima pone una bandera que dice ‘No a la mina’”.

“Me molesta que vayan a nuestros domicilios y que nos amenacen porque no vivimos solos. En Comodoro Rivadavia, yo vivo en un plan de viviendas. Mis vecinos son extremadamente mayores, y tengo miedo que lleguen y les hagan pasar ese mal momento. Yo no les tengo miedo. Yo voy a votar lo que tenga que votar ahora y siempre. El día que no tenga esa convicción, voy a dejar mi banca”, ratificó.

“HICIERON UN ASADO EN LA CALLE”

En tanto, Lloyd Jones se solidarizó con todos los diputados que sufrieron un escrache y aseguró que nadie se solidarizó con ella cuando un grupo de personas llegó a su casa. “Tuve zona liberada, sin policías, como también le pasó a Florencia Papaiani”, recordó.

Fue allí cuando comenzó el cruce con la referente de Camioneros, pero también apuntó contra Puerto Madryn. “Le comunico a la diputada Goic que varios de los manifestantes que estaban afuera de mi casa eran camioneros y, entre otros, había punteros de la ciudad de Puerto Madryn, los cuales tienen un padrino político porque las fotos me las enviaron por WhatsApp y Facebook”, denunció.

“Conmigo nadie se solidarizó y nadie me pidió disculpas. Tuvieron desde las 18 hasta las 2 en mi casa y mis hijos estaban adentro de mi casa. Es más, cuando llegaron los manifestantes, yo no me encontraba en mi casa y los que estaban eran mis hijos que me avisaron: ‘Mamá están tocando los bombos acá afuera y están poniendo banderas’. Yo lamento que esto ocurra tanto de un lado como del otro. Cada uno tiene derecho a votar como quiera y como así lo sienta, pero yo no tuve nunca un policía en mi casa”, subrayó.

Y describió que los manifestantes “prendieron fuego, comieron asado, golpearon los autos que estaban delante de mi casa, pusieron carpa y molestaron a mis vecinos que no tienen nada que ver”.

DENUNCIAS CRUZADAS

Goic se excusó que si fueron trabajadores camioneros “fueron por motus propio porque realmente desde nuestro sindicato no se autorizan este tipo de práctica”, argumentó y le recordó una vieja denuncia que realizó Lloyd Jones. “Espero que tenga la denuncia hecha porque recordemos que, desde su banca, denunció que los diputados habíamos recibido coimas, y que habíamos recibido la oferta de recibir puestos de trabajo y realmente nunca dejó en claro que se había retractado de esa denuncia, que no tiene pruebas. Muchos medios y muchos referentes de No a la Mina toman esa denuncia como si fuera cierto y eso alimenta el mal humor que hay en la sociedad y que es entendible”, consideró.

Asimismo, la diputada del partido por la Cultura, Educación y Trabajo cuestionó que Lloyd Jones pregona un “ambientalismo de cartón”. “Yo respeto profundamente a la gente que lleva una lucha ambientalista. Son seres humanos de alta gama, ahora los especuladores políticos que andan girando en torno me parece que ya no tienen más lugar y menos en ciudades donde hay índices de desocupación enorme donde la gente está en la miseria”, aseveró.

La legisladora trelewense afirmó que la denuncia fue realizada con la presentación de videos y fotos. “Lo del ambientalismo a mí no me va a cambiar nada: no es no”, sostuvo.

“¿Por qué no se preocupa de la desocupación que tiene en Trelew? Por cantidad de bolsones que tienen que salir a repartir. La gente no tiene trabajo mientras usted juega a ser ambientalista y su ciudad tiene unos índices de contaminación enormes”, cerró Goic.