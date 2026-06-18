Choque de vehículos sobre Ruta 3

Dos vehículos protagonizaron un accidente de tránsito durante la madrugada de este jueves sobre la Ruta Nacional N° 3, en la zona norte de Comodoro Rivadavia.

El siniestro ocurrió alrededor de las 00:53 horas y fue advertido por el Centro de Monitoreo, que alertó a la Policía sobre una colisión vehicular en el sector.

Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Distrito Mosconi constataron que el choque involucró a una Renault Duster conducida por una mujer de 55 años y un Volkswagen Golf al mando de un hombre de 29 años.

Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó herido y el incidente dejó únicamente daños materiales en ambos rodados.

Personal policial verificó la documentación de los conductores y confirmó que se encontraba en regla, por lo que no fue necesario labrar infracciones.

Tras las actuaciones de rigor, ambos vehículos pudieron retirarse del lugar por sus propios medios. La intervención fue supervisada por personal de la Comisaría Distrito Mosconi.