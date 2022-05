Christian Abdala: "es una locura lo que estoy viviendo"

La Clase 2 del Turismo Nacional volvió a tener como puntero del campeonato a un piloto de Comodoro Rivadavia. Christian Abdala ganó por primera vez en la temporada 2022 en el autódromo de La Rioja, donde la categoría regresó luego de diez años, y no solo festejó en lo más alto del podio sino que además es el nuevo líder del certamen.

El menor de los Abdala llevó al Toyota Etios a la victoria y analizó lo sucedido con El Patagónico. "Salió linda la carrera, estuvo muy buena. Estuvimos un poco complicados con el tema de la lluvia. En la grilla decidimos salir con las lisas porque pensamos que se iba a secar la pista y fue así", comentó.

Cuando llegó a La Rioja, la adaptación del auto al trazado fue muy buena. Pudo meterse entre los mejores registros aunque en la clasificación retrocedió algunas posiciones, algo que pudo mejorar en la general y serie respectiva.

"El auto tremendo el rendimiento, tenía 40 kilos y no se notaba, me permitió jugar también, venía muy rápido. Cuando ellos aceleraban, iba para adelante y sinceramente un autazo y lo supe aprovechar", remarcó.

El menor de los Abdala que se formó en el kárting de Comodoro analizó la competencia final y destacó: "con Facu Bustos tuvimos una linda pelea, lo pusimos a la par al auto, y no me pudo pasar. Ganar en La Rioja de punta a punta es algo tremendo. Es una locura lo que estoy viviendo. Es el tercer podio consecutivo y nos volvimos con la punta del campeonato a Comodoro. Es algo hermoso, y vamos a tener que seguir por este camino, agradecerle a las publicidades, a mi familia que es la que banca todo esto y a la gente que me mandó mensajitos, que la verdad te hacen sentir ese afecto cerca", sentenció.

Campeonato - Clase 2 (corridas 4 fechas)

1° Christian Abdala (Toyota Etios) 116 puntos

2° Facundo Bustos (VW Gol Trend 99

3° Matías Signorelli (Nissan March) 94

4° Matías Cravero (Fiesta Kinetic) 93

5° Marcos Fernández (Nissan March) 78

6° Miguel Ciaurro (VW Gol Trend ) 75

7° Facundo Leanez (Toyota Etios) 75

8° Juan Ignacio Canela (VW Gold Trend) 64

9° Alejandro Torrisi (Nissan March) 62

10° Alejo Borgiani (Toyota Etios) 61

15° Renzo Blotta (Toyota Etios) 41

24° Sandro Abdala (Nissan March) 24