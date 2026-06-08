Con las consagraciones de Joaquín Arbe, Maia Monín y Alon Ramil, además de varias actuaciones destacadas en diferentes categorías, Chubut tuvo una sobresaliente participación en Balcarce, provincia de Buenos Aires.

Chubut brilló en el Nacional de Cross Country con tres títulos argentinos y cinco podios

La delegación de la Federación Atlética del Chubut tuvo una destacada actuación en el 51° Campeonato Nacional de Cross Country, disputado el fin de semana en la ciudad de Balcarce, provincia de Buenos Aires, donde logró tres títulos nacionales y cinco podios, consolidando una de las mejores actuaciones provinciales de los últimos años en esta tradicional competencia del calendario atlético argentino.

La gran noticia para el deporte chubutense llegó de la mano de Alon Antu Ramil, nacido en Epuyén, quien se consagró campeón nacional U14, alcanzando un logro histórico para el atletismo provincial. El joven atleta surgió de los Juegos Comunales, dispuesto por Chubut Deportes, programa que promueve el desarrollo deportivo y la detección de talentos en localidades de toda la provincia.

Otro de los títulos argentinos fue obtenido por Maia Monin, de Puerto Madryn, quien se quedó con el primer puesto en la categoría U16 femenina tras una sobresaliente actuación.

Por su parte, el reconocido fondista esquelense Joaquín Arbe volvió a ratificar su vigencia y jerarquía al consagrarse campeón nacional por quinta vez consecutiva en la categoría Mayores, sumando un nuevo logro a una trayectoria que lo ubica entre los máximos referentes del atletismo argentino.

Los podios chubutenses se completaron con las destacadas actuaciones de Valentino Bonelli, de Rada Tilly, quien obtuvo el tercer puesto nacional en la categoría U16 masculina, y Karen Cejas, de Puerto Madryn, que alcanzó la medalla de bronce en la categoría Mayores femenina.

La provincia participó del certamen con una numerosa delegación de 40 atletas, representando a la Federación Atlética del Chubut en todas las categorías, desde U14 hasta Mayores. El traslado fue posible gracias al acompañamiento de Chubut Deportes, que continúa respaldando el crecimiento y desarrollo del atletismo provincial.

La delegación partió el jueves desde el Hotel Deportivo Provincial de Rawson, donde fue despedida por el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes, y la integrante del Directorio, Alejandra Ibrahim, quienes acompañaron a deportistas, entrenadores y familiares antes de emprender el viaje rumbo a la competencia nacional.

Además de Chubut, participaron delegaciones de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Federación Atlética Metropolitana, Formosa, Misiones, Santa Cruz, La Pampa y Santa Fe.

Los resultados obtenidos en Balcarce reflejan el trabajo que vienen desarrollando atletas, entrenadores, clubes, municipios, la Federación Atlética del Chubut y Chubut Deportes para fortalecer el atletismo en toda la provincia, generando oportunidades para que jóvenes deportistas puedan crecer y competir al máximo nivel nacional.

Con tres campeones argentinos y cinco podios nacionales, Chubut volvió a demostrar el gran presente que atraviesa el atletismo provincial y dejó su marca en una de las competencias más importantes del país.

La delegación de Chubut estuvo integrada por: U14 Femenino: Uma Di Carli (Rada Tilly), Lakshmi Cuadros (Esquel), Lucero González (Esquel), Felicitas Arrúa (Esquel), Lourdes González (Esquel) y Thiara Soto (Epuyén).

U14 Masculino: Aalon Ramil (Epuyén), Milo Pintos (Trelew), Emanuel Antrichipay (Esquel) y Atahualpa Rojas (Epuyén).

U16 Femenino: Mahia Monín (Puerto Madryn), Triana Calderón (Esquel), Sarah Korn (Trelew) y Natasha Díaz Castillo (Trelew).

U16 Masculino: Valentino Bonelli (Rada Tilly), Kanan St. Fort (Esquel), Renzo Muñoz (Gualjaina), Arthur Ramil (Epuyén) y Bautista Lloyd (Trelew).

U18 Femenino: Nara St. Fort (Esquel), Luna González (Esquel), Ximena Fozziano (Comodoro Rivadavia), Estefanía Llanquín (Comodoro Rivadavia) y Agustina Montes (Trelew).

U18 Masculino: Gino Balocchi (Comodoro Rivadavia), Lorenzo Saldivia (Trelew), Valentino Ibarra (Trevelin), Lemun Jiménez (Epuyén) y Felipe Arriagada (Trevelin).

U20 Masculino: Omar Caynechu (Esquel) y Lautaro Miranda (Gualjaina).

U23 Femenino: Abril Flores (Comodoro Rivadavia).

U23 Masculino: Ignacio Vilca (Comodoro Rivadavia).

Mayores Femenino: Karen Cejas (Puerto Madryn) y Alejandra Carinao (Esquel).

Mayores Masculino: Bruno Alvarez (El Maitén), Joaquín Arbe (Esquel), Carlos Colinecul (Gualjaina), Gabriel Manquillán (Esquel) y Martín León (Esquel).