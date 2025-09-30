Chubut como escenario de la nueva expedición del CONICET

Tras descubrir 40 nuevas especies en el cañón de Mar del Plata, el navío del Schmidt Ocean Institute inicia una nueva campaña científica junto al Servicio de Hidrografía Naval. Durante un mes transmitirán en vivo desde las profundidades del Atlántico Sur.

Después de su paso por Uruguay, el buque Falkor (too) del Schmidt Ocean Institute volverá este martes 30 de septiembre a aguas argentinas para realizar una nueva expedición científica en el Atlántico Sur. La campaña contempla el estudio del sistema de cañones Bahía Blanca, frente a la costa de Viedma (Río Negro), y de los cañones Almirante Brown, frente a Chubut.

La misión es liderada por el Servicio de Hidrografía Naval (SHN) –dependiente del Ministerio de Defensa–, con financiamiento de la Fundación Williams, y cuenta con la participación del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y de varios institutos del CONICET.

La expedición, que se extenderá entre el 30 de septiembre y el 30 de octubre, transmitirá en vivo las exploraciones desde el fondo del mar, a unos 500 kilómetros de las costas de Viedma y Rawson, lo que permitirá a la comunidad científica y al público seguir en tiempo real la investigación de estos enigmáticos cañones submarinos, nunca antes explorados en el país.

La campaña será conducida por la oceanógrafa Silvia Romero, investigadora del SHN y profesora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. “La Corriente de Malvinas tiene influencia a lo largo de todo el talud. Sabemos por modelos numéricos y observaciones cómo se comporta, pero ahora podremos investigar in situ la interacción con los cañones submarinos. A diferencia del de Mar del Plata, estos cañones no son ciegos, sino que inciden sobre el margen superior, justo donde termina la plataforma y comienza el talud”, explicó.

Para ello, el equipo contará con la avanzada tecnología del Falkor (too), incluido el ROV SuBastian, un vehículo submarino autónomo y distintos equipos oceanográficos. También se utilizarán boyas fijas y derivantes equipadas con sensores meteorológicos y de corrientes, que permitirán medir la velocidad del agua en diferentes estratos, la temperatura y otros parámetros clave.

Asimismo, se realizarán muestreos de plancton mediante redes especiales, con el fin de estudiar la biodiversidad presente en estas profundidades y analizar su relación con la dinámica oceánica.

Esta campaña sucede a la realizada en el cañón de Mar del Plata, donde se descubrieron 40 nuevas especies marinas y se halló una inesperada diversidad de corales de aguas frías a 3.900 metros de profundidad, un hito para la ciencia argentina.