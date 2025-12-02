Chubut Deportes respalda la 9ª edición de "Fútbol por la vida"

Se realizará este domingo en la localidad de 28 de Julio, con el fin de concientizar respecto a la importancia de la donación de órganos.

Este domingo, en el gimnasio de la localidad de 28 de Julio, se llevará adelante la 9ª edición del Torneo relámpago “Futbol por la Vida”, denominado en esta oportunidad, “Gracias eternamente, Nicolás Otero”.

El encuentro inclusivo, que iniciará a las 10, tiene como objetivo el poder concientizar sobre la importancia de la donación de órganos y tejidos.

Organizado por la Asociación Anayche, con el respaldo de Chubut Deportes y el municipio local, el evento deportivo estará destinado a las categorías Juveniles y Libres y habrá premiación hasta el tercer puesto y entrega de medallas. La inscripción, será de un alimento no perecedero por jugador, los cuales serán donados a algún merendero a designar.

“TRABAJAR EN LA CONCIENTIZACION”

El responsable de la Asociación Anayche, Jorge Mario Avila, vistió Chubut Deportes y se reunió con el gerente Deportivo, Darío Figueroa, quien le hizo entrega de los trofeos, medallas y dos pelotas, para la disputa del torneo.

Tras el encuentro, Avila se mostró agradecido con Chubut Deportes, destacando que “esta colaboración es importante para nosotros, porque como cada año volvemos a organizar este evento significativo, el cual se hace para concientizar, integrar e incluir a muchas personas”.

Avila destacó que, “siempre lo presentamos con un lema distinto y en este caso lo haremos en homenaje a Nicolás Otero, en honor a este jovencito que dejó este mundo hace poco tiempo, pero que nos dejó un legado tan importante, que es el de tener empatía, solidaridad y amor por el prójimo. Un gesto altruista de la familia que, en un momento tan difícil, decidieron donar los órganos de Nico, que pudieron salvar la vida de más de seis personas”.

En el cierre valoró que “son gestos únicos y por eso siempre remarcamos la importancia de trabajar en la concientización y estar en cada evento que se puede, dando charlas, trabajando en conjunto con el INCUCAI de Chubut, con las ONG, con la Secretaría de Salud, los municipios, entre tantos. Esto nos ayuda a difundir y concientizar, que es nuestro objetivo principal”.

Los interesados en participar de la jornada deportiva, podrán comunicarse con Jorge Mario Avila al 2804014789.