Chubut ya compite en el Argentino de Selecciones Juveniles A

Tras un debut con victoria en Masculino y derrota en Femenino, los equipos de la FeChuBa vuelven a jugar este martes en Mendoza.

Las selecciones juveniles de la Federación Chubutense de Balonmano comenzaron este lunes su participación en el Torneo Argentino de Selecciones Juveniles A, que se desarrolla en General Alvear, Mendoza.

El seleccionado masculino, conducido por Daniel Almendra, Rodrigo López y Benjamín González, comenzó el certamen con una victoria al superar a Córdoba por 24 a 17. Los varones continuarán su participación este martes a partir de las 13:30, frente a San Luis, por la fase de clasificación.

Por su parte, la selección femenina, dirigida por Pablo Maciel, Antonella Figueroa y Blas Huenelaf, tuvo su debut frente al combinado local y cayó por 31 a 21. Este martes volverá a presentarse desde las 15:00, cuando se mida ante FeMeBal.

EL SISTEMA DE COMPETENCIA

En la rama masculina, el torneo está dividido en dos zonas. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales, mientras que los restantes disputarán la instancia de reclasificación. Además, los seleccionados que finalicen en las posiciones 7° y 8° perderán la categoría.

En tanto, la competencia femenina se desarrolla bajo el formato de zona única, todos contra todos. En esta edición no habrá descensos y la selección que acumule la mayor cantidad de puntos al finalizar el torneo se consagrará campeona y se quedará con la Copa.

De esta manera, los representativos chubutenses ya pusieron primera en General Alvear y afrontan una nueva jornada con el objetivo de seguir avanzando en el certamen, sumar experiencia y representar de la mejor manera a la FeChuBa.