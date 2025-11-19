Este jueves se pone en marcha la 5ª edición del evento dispuesto para deportistas con discapacidad en la Región de Magallanes.

Chubut ya está en Punta Arenas con miras a los Para Araucanía

La selección de Chubut arribó este miércoles a la tarde a la localidad chilena de Punta Arenas, en donde el jueves comenzará a competir en la quinta edición de los Juegos Binacionales Para Araucanía 2025.

Los deportistas chubutenses cumplieron con el trámite de acreditación, para después instalarse en sus respectivos hoteles y realizar la clasificación funcional.

El programa de los Juegos para Personas con Discapacidad se aplazó un día, debido a que las provincias de Chubut y Tierra del Fuego no pudieron arribar el martes, como estaba previsto, debido a los eventos climáticos de público conocimiento que azotaron a toda la región patagónica.

En consecuencia, la competencia que tenía que iniciar este miércoles, arranca el jueves en esa ciudad de la Región de Magallanes. En tanto que actividad del miércoles está reservada al congresillo técnico, a la reunión de jueces y al acto inaugural previsto para las 20 horas.

Las competencias dispuestas de atletismo y natación adaptada, iniciarán el jueves por la mañana y se desarrollarán en doble jornada, durante el jueves y viernes. Las pruebas se realizarán en la pista del Estadio Fiscal de Punta Arenas y en la piscina fiscal de la localidad, donde se espera un gran nivel deportivo y jornadas de integración binacional.

Habrá representantes 13 delegaciones representantes. Por Argentina competirán atletas de Río Negro, La Pampa, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén y Chubut. Por Chile, participarán delegaciones de Ñuble, Magallanes, Aysén, Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

La provincia de Chubut intentará repetir el excelente desempeño de la pasada edición de los Juegos desarrollados en Santa Rosa, La Pampa. Allí cosechó un total de 62 medallas (44 de oro, 16 de plata y 2 de bronce) y se ubicó en tercer lugar del medallero, detrás del campeón Santa Cruz y de Río Negro.

Foto: Prensa Chubut.