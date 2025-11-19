Gimnasia cuenta con una de las mejores defensas de la Liga Nacional

Es el segundo equipo que menos puntos recibió en lo que va de la temporada.

Tras la victoria ante Racing de Chivilcoy por 93 a 70, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se ubica como el segundo equipo que menos puntos recibió en lo que va de la temporada de la Liga Nacional de Básquet, con un promedio de 71.7 por juego.

Este registro refleja el sólido trabajo defensivo del conjunto patagónico en los primeros encuentros de la temporada, donde la intensidad, la concentración y la eficacia en las coberturas fueron claves para sostenerlo en lo que va de competencia.

El “Verde” se enfrentará este jueves ante Argentino de Junín, en el Fortín de las Morochas, a partir de las 21:00, en lo que será su segundo encuentro, y el sábado frente a Ferro Carril Oeste, a las 11:30, en el cierre de la gira por Buenos Aires.