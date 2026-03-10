Ciclismo: delegación de Chubut competirá en el Argentino de Ruta

Nueve ciclistas chubutenses viajarán este miércoles a Catamarca, donde participarán de la prueba nacional dispuesta para categorías Menores y Junior.

Con el objetivo de seguir fortaleciendo el proceso de preparación de los deportistas de cara a los Juegos Binacionales de la Araucanía que se desarrollarán en octubre en la Región chilena de los Ríos, es que una delegación de ciclismo de Chubut viajará este miércoles a la provincia de Catamarca, donde participa del Campeonato Argentino de Ruta, dispuesto para categorías Menores y Junior.

El certamen se desarrollará entre el jueves 12 y el domingo 15 de marzo y el seleccionado chubutense dirá presente, gracias al acompañamiento Chubut Deportes, que respaldó este proyecto y posibilitó esta participación que no se daba hace varios años.

La delegación estará integrada por nueve deportistas de distintas localidades de la provincia, quienes competirán en las pruebas de contrarreloj individual y pelotón, enfrentándose a los mejores ciclistas juveniles del país. Además, viajará el entrenador del equipo masculino, Junior Mansilla y Maika Mansilla, quien en esta oportunidad acompañará al equipo femenino.

“SUMAR ROCE COMPETITIVO A NIVEL NACIONAL”

Justamente Junior Mansilla, en la previa del viaje dialogó con el área de Prensa de Chubut Deportes y destacó que “concretar este viaje es muy importante, ya que la provincia de Chubut hace varios años que no participaba con una delegación en un Argentino de estas características” y agregó en este sentido que “este viaje forma parte de un proyecto de desarrollo deportivo que presentamos este año a Chubut Deportes, con el objetivo de que los ciclistas juveniles de la provincia puedan sumar roce competitivo a nivel nacional”.

El entrenador resaltó que la idea principal es “fortalecer el proceso de preparación de los deportistas con vistas a los Juegos Binacionales de la Araucanía que se realizarán en octubre, generando más oportunidades de competencia y experiencia para los jóvenes corredores de la provincia. Por suerte, este proyecto planteado fue aprobado y acompañado por Chubut Deportes, lo que permitió organizar esta participación en el Nacional”.

Por último, en cuanto a las expectativas del viaje, Mansilla señaló que “queremos que los deportistas puedan sumar experiencia en competencias de nivel nacional, medir su rendimiento frente a otras provincias y continuar consolidando el proceso de desarrollo del ciclismo juvenil en Chubut, representando a la provincia en uno de los eventos más importantes del calendario argentino”.

LA COMPETENCIA

El certamen, organizado por la Asociación Catamarqueña de Ciclismo, con la fiscalización de la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta, convocará a ciclistas de distintas provincias que competirán en dos modalidades principales: la Contrarreloj Individual (CRI) y las tradicionales pruebas en línea.

Las actividades comenzarán el jueves con la ratificación de inscripciones, prevista entre las 17:30 y las 19:30. Posteriormente se realizará el congresillo técnico y, como cierre de la jornada inicial, tendrá lugar la presentación oficial de las delegaciones participantes.

La acción deportiva se iniciará el viernes en el departamento Fray Mamerto Esquiú, donde se disputarán las pruebas de contrarreloj individual para damas y varones en las categorías 2010 y Junior.

El fin de semana, mientras tanto, la competencia se trasladará a la capital provincial, específicamente en las inmediaciones del Estadio Bicentenario. El sábado se desarrollarán las pruebas en línea para las categorías menores, que comprenden a los ciclistas nacidos entre 2012 y 2010, mientras que el domingo será el turno de las categorías Junior, tanto en damas como en varones.

En cuanto a la premiación, los campeones nacionales recibirán la tradicional camiseta de campeón argentino y medalla de oro, mientras que los segundos y terceros puestos serán distinguidos con medallas de plata y bronce, respectivamente.

La delegación está conformada por los siguientes ciclistas: Maitena Perea y Tiziano Oyarce (Comodoro Rivadavia); Axel Galdámes (Trelew); Xiomara Barrera, Mahia Sánchez, Gabriel Aranda (Puerto Madryn); Arwen Jaramillo, David Jaramillo y Thiago Cabrera (Trevelin).