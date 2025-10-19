Cierran temporalmente el CAPS del barrio Las Flores

Es por trabajos de pintura. Las tareas se iniciarán este lunes y todavía no hay un plazo confirmado de fecha de reapertura. Dependerá de la duración de la obra.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Salud, informó que, debido a trabajos de pintura interior y exterior de las instalaciones, el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Las Flores, permanecerá cerrado temporalmente y hasta nuevo aviso. Será a partir del lunes 20 de octubre.

Asimismo, se indicó que para consultas y/o atenciones,continúan en normal funcionamiento el resto de los CAPS tanto de zona norte como sur y el tráiler de Salud ubicado en Km.17.

Los trabajos contemplan una reparación integral para optimizar la infraestructura edilicia y brindar mejores condiciones para la atención de todos los ciudadanos.